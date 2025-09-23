會考、技藝競賽試務工作費低 全教總籲檢討補償措施

各級學校長期承擔教育部委託的重大試務工作，如國中教育會考、技藝競賽、教師甄選皆需大量基層教育人員不分平日假日的投入。對此，全教總今日召開記者會指出，相關支給費用標準長期停滯，未隨物價與基本工資調整，承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，現行標準已嚴重影響基層人力調度與士氣，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。

全教總理事長侯俊良表示，國中會考共2日，考場主任等試務人員工作費從2007年的3000元增加到今年的3300元，增加300元、10％；一般考場監考人員工作費從3000元增加到3575元、增加19%。但事實上，2007年的基本工資為15840元、時薪66元，今年基本工資為28590元、時薪190元，時薪漲了188％，這樣的增幅顯然不合理。

此外，全教總高中職委員會主委巫彰玫提及，可報支的工作費補助總日數設限還很嚴苛，24間以下試場學校補助工作費共12日，60間以上補助工作費共18日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員，實際參與試務工作者可能連半日工作費都不可得，在行政事務已經爆量的現況下，更讓基層人員過勞。

全教總強調，奉獻從來不是理所當然，為使試務順利進行，基層教師與行政人員不僅平時超時加班，更需犧牲假日辦理考試，長期以來政府卻僅用微薄報酬打發，導致人力難以調度、士氣低落。國中教育會考、技高技藝競賽、教師甄選等均為構建國家教育的重大基石，政府不應為了「避免造成負擔」、「免報名費」的美名，而慷他人之慨，將成本轉嫁到基層工作人員身上。

全教總呼籲，教育部應檢討「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表」、「教育部國民及學前教育署補助直轄市縣（市）政府辦理國中教育會考試務工作實施要點」，首先是比照近20年來基本工資調漲幅度，各項試務工作費調高80%，增加可報支工作天數。再來是建立定期檢討機制，每3至5年檢視一次支給標準，以確保制度能與經濟環境同步。而針對假日協助試務工作者，比照勞基法，除核發當日工作費或監考費之外，應同步給予課務排代補休。

