快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

中央減編營養午餐補助 蔣萬安怒轟事權未清不該恣意砍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會。記者林麗玉／攝影

財劃法修正後，中央地方事權爭議再添一樁。中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，雙北、台中等只能先追加編列全額預算因應。北市長蔣萬安今再怒轟中央，到底給多少扣多少，事權責任都沒溝通。不該單方面恣意片面決定，應快召開事權會議。

蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，對於中央再砍營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，他說，中央這樣的做法，確實嚴重衝擊的台北市的孩子，以及全國各個縣市尤其中南部的小孩子，造成很大影響，攸關孩子權益，再苦也不能苦孩子，北市府會編列預算，由地方政府來支應。

蔣萬安指出，但是中央到底給了多少扣了多少，哪些事權責任，都沒有跟地方政府好好溝通、協調、交換意見，其實日前他有當面與行政院長卓榮泰表達，希望中央盡快召開事權會議，盡快釐清相關權責，不是單方面恣意片面決定。

北市府 蔣萬安 食材 營養午餐

延伸閱讀

不見王滬寧雙城論壇才緩辦？蔣萬安批放話：太會編故事

台北、上海雙城論壇延期 改在年底舉行 陸委會：相當意外

雙城論壇引發朝野攻防 吳思瑤：北市自行撤案卻嫁禍中央

蔣萬安照片疑遭盜發文稱放颱風假 北市：報警處理

相關新聞

會考、技藝競賽試務工作費低 全教總籲檢討補償措施

各級學校長期承擔教育部委託的重大試務工作，如國中教育會考、技藝競賽、教師甄選皆需大量基層教育人員不分平日假日的投入。對此...

教部推公衛師入校服務 助74校落實健康衛生管理

教育部國教署首次推動公衛師前進校園計畫，全國共有74校申請，公共衛生師入校協助環境管理、健康促進、疫病調查防治和食安管理...

中央減編營養午餐補助 蔣萬安怒轟事權未清不該恣意砍

財劃法修正後，中央地方事權爭議再添一樁。中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，雙北、台中等只能先追加編列全額預...

師鐸獎新北6得主 把學生變潛力股

新北今年有6名老師獲師鐸獎殊榮，教育局昨安排與得獎者有深刻生命交會的學生當神秘來賓，有學生已踏入教職，從師生變同事；有老...

孩子自信笑容是她前行的動力 基隆幼兒老師蘇玉枝獲頒教育大愛菁師獎

基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，獲頒全國「教育大愛菁師獎」。教育處今天表示，蘇玉枝長期關懷弱勢與發展遲緩幼兒，透過繪...

中央補助喊卡 新北超前部署營養午餐預算

因應財劃法修正導致行政院未於明年度預算中編列每名學生每餐10元的國產食材獎勵金補助，新北市教育局今表示，儘管中央政策未明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。