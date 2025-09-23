中央減編營養午餐補助 蔣萬安怒轟事權未清不該恣意砍

財劃法修正後，中央地方事權爭議再添一樁。中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，雙北、台中等只能先追加編列全額預算因應。北市長蔣萬安今再怒轟中央，到底給多少扣多少，事權責任都沒溝通。不該單方面恣意片面決定，應快召開事權會議。

蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，對於中央再砍營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，他說，中央這樣的做法，確實嚴重衝擊的台北市的孩子，以及全國各個縣市尤其中南部的小孩子，造成很大影響，攸關孩子權益，再苦也不能苦孩子，北市府會編列預算，由地方政府來支應。

蔣萬安指出，但是中央到底給了多少扣了多少，哪些事權責任，都沒有跟地方政府好好溝通、協調、交換意見，其實日前他有當面與行政院長卓榮泰表達，希望中央盡快召開事權會議，盡快釐清相關權責，不是單方面恣意片面決定。

商品推薦