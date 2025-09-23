教部推公衛師入校服務 助74校落實健康衛生管理

快訊

中央社／ 台北23日電
教育部推動公衛師入校服務，公衛師提醒學校在垃圾回收站加裝細紗網、內部設置抽風扇，可阻絕病媒蚊孳生。（教育部提供）
教育部國教署首次推動公衛師前進校園計畫，全國共有74校申請，公共衛生師入校協助環境管理、健康促進、疫病調查防治和食安管理，助學校建立完整的健康衛生管理機制。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署去年10月委託台北市公共衛生師公會首次辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，期望公共衛生師以專業知識結合實務經驗，協助學校建立完整的健康管理機制。

根據教育部統計，截至目前已有74校申請公共衛生師入校服務，包含國小34校、國中11校、高中職29校，分布於北、中、南、東區，顯示各級學校對校園健康與衛生管理的殷切需求。

公共衛生師服務重點，包括校園環境管理、師生健康促進、疫病調查防治、食品安全管理，例如防治病媒蚊與鼠患，並提供積水清理、垃圾處理等改善措施；規劃營養教育、運動促進與心理健康支持的相關衛教宣導；強化傳染病通報與監測，提供流行病學調查方法及流感、腸病毒等防治建議；檢視廚房衛生、食材來源、保存及供餐流程。

教育部提到，藉由公衛師入校觀察，可發現校園常見的潛在風險，如草皮坑洞、溝蓋或盆栽底盤的積水，易成為病媒蚊孳生的溫床，建議學校填平坑洞、水溝口加裝細紗網，保持疏通避免阻塞及盆栽避免使用底盤等；另外也建議教室保持良好通風，減少病菌傳播，降低室內溫度，提升學習環境品質，讓校園成為培養良好生活習慣與疾病預防的重要基地。

校園 教育部

