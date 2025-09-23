友善移工 全家變教室

「全家」品牌溝通經理王映儒化身一日店長，帶領著學生探索「全家」店舖內友善移工的設計。 圖／李清宇 攝影

貼心賣場…多語系、多商品 走進校園…提升學生國際觀

這一天，「全家」佳里佳里興店內特別熱鬧。台南篤加國小五、六年級學生走進便利商店，不是買零食，而是參加一場別開生面的「友善移工戶外教學」。學生們在店內熱烈討論，針對便利商店如何友善移工，提出各種創意構想：「聘請多語系背景的店員」、「改良官方APP，讓裡頭的多國語言服務更明顯」、「影印機牆上可以張貼多國語言的流程說明小卡」、「開一間移工專屬的便利商店」。

這是「全家」與關注東南亞移工教育的公益團體One-Forty、社會設計平台「5% Design Action」合作的成果：讓「移工友善」成為一堂「跨足校園與便利商店」的生活教育。由「全家」店長帶領學生參觀店舖鮮食櫃、東南亞商品專區、NO PORK無豬肉熟食區以及櫃台，展示「全家」為移工設想的「隱藏細節」。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室吳采樺部長指出，台灣移工人數持續攀升，目前已高達83萬人，規模相當於台灣第七大城市，但移工在便利商店經常面臨語言溝通和飲食禁忌等困境，「他們在便利商店沒有感到放心」。儘管移工幾乎每兩天就到便利商店消費一次，卻常不知道如何跟店員開口。因此，全家便利商店決心將全台的「全家」打造成讓移工「有家的感覺」的友善空間，讓移工的異鄉生活更有溫度。

全家便利商店為移工打造「多語系、多商品」的友善賣場：櫃台設置多種語言的「溝通友善墊板」，內容針對移工常見需求，如匯款、寄取包裹、微波加熱、列印發票等情境，標示越南語、印尼語、泰語、菲律賓語等東南亞4國語言，不僅協助移工表達，也讓店員能快速理解需求；咖啡、茶飲菜單的電子看板以及FamiPort機台都提供多語系介面，確保移工能輕鬆使用「全家」店內服務。

導覽過程中，學生們一走近冷藏鮮食櫃，便發現微波便當上印著橘色「NO PORK無豬肉」圓形標示，熟食區熱狗機販售著雞肉製成的熱狗，還有馬來西亞引進的酸辣燙「馬尚煮」；另一側「東南亞商品專區」則陳列餅乾、泡麵，都是移工的家鄉味，不僅標示商品來源國的國旗，部分商品更有著HALAL清真認證；有了這些，移工在異鄉能安心品嚐，不必擔心觸犯飲食禁忌，這些友善設計成為最直接的生活教育教材，讓便利商店成了實境中的「永續教室」。

結束店內導覽，全家便利商店、One-Forty與5% Design Action，更將友善移工的影響力從店舖延伸進入校園，老師可透過三方共同設計的教案，鼓勵學生閱讀移工故事、寫筆友信件、與移工面對面交流，期許大眾對移工的印象不只是勞動者，更是有興趣跟愛好的獨立個體。

這堂「友善移工戶外教學」，讓學生們發現，原來每天經過的便利商店，隱藏著許多幫助移工溝通的神祕道具，也能理解大人口中的「友善」如何被落實。接下來，期許孩子們成為友善移工的最佳大使，將這份關懷與尊重帶回家庭。

篤加國小同學在店內針對如何友善移工提出種種創意構想。 圖／李清宇 攝影

他們說／接受文化多樣性 先愛人再愛地球

五年級學生吳宥成說，參訪全家便利商店，他才知道「全家」對移工的服務非常周到，跟以前印象完全不同。過去他一直以為移工都被排擠或欺負，但經過這次才知道其實很多人願意對移工友善。他認為每個人的文化都應該被尊重，以後如果遇到需要幫忙的移工，他會主動伸出援手。

行長楊振甫認為，全家便利商店投入友善移工的推動，不僅是店舖的硬體改造，更是一場關於「先愛人、再愛地球」的社會教育。他指出許多企業關注永續議題，往往聚焦環境、生態，但他認為談論愛地球、愛環境、愛生物之前，應該先談愛人，「你必須先接受每個人的多樣性，否則很難去談愛護環境跟其他物種。」

台南篤加國小舉辦「移工筆友校園倡議活動」，讓學生透過「全家」店舖，寫信給移工，深入了解移工議題。 圖／李清宇 攝影

跨越偏見 寫信給移工

先讀故事再以筆交流 138校參與 4500封關懷送暖

越南、菲律賓及泰國的移工成為台灣不可或缺的勞動力。致力移工教育的非營利組織One-Forty表示，移工在台面臨多重困境。首先是語言與文化適應，即使移工曾經學過中文，仍然在日常會話及閩南語溝通遭遇困難。其次是政策與法規，許多移工不熟台灣制度和法律，面對高壓的工作環境不易維護自身權益。最後是貧窮的惡性循環，受限工作性質，移工難以累積有用技術，回國求職不易，往往必須再度出國工作。

為了改變現況，One-Forty開設「移工人生學校」，幫助移工學習語言，適應台灣生活。創辦人陳凱翔說，移工也想跟台灣人互動，認識台灣朋友。考量多數移工平日上班、周末放假，「我們希望搭建能夠互動又不影響工作的平台。」因此去年首度發起「移工筆友計畫」，讓民眾透過故事認識移工，寫信交流；由於有「全家」民眾零錢捐的善款支持，往年只有100場的校園課堂今年加倍實施，更多縣市同享資源。

讀完6位移工故事，老師會發下紙飛機造型的信紙。有人用文字介紹自己，也有人畫出台灣景點跟美食。四年級學生陳怡穎寫信給印尼的Atik，她告訴Atik務必嚐嚐台灣的手搖飲，也想邀請她的孩子來學校玩。

來自菲律賓的Rodolfo是新竹的廠工，也是兩個孩子的父親。他在One-Forty的邀請下以「真人圖書館」形式現身台南篤加國小，上台表演他最拿手的魔術。只見咬一口的餅乾泡過牛奶後神奇復原，台下掌聲不斷，同學投以佩服眼神。來自異鄉的模糊身影，此刻終於有了被「看清楚」的機會。

一封信，不只傳遞文字，更連結心意。截至7月中，「移工筆友計畫」共有138所學校師生熱情響應，更已收到來自全台20個縣市、超過4500封回信給移工，讓同學們看見移工真實故事、學會尊重多元，「交個移工朋友」更擴大為全民網路活動，邀請20位移工分享故事，讓大眾有機會寫信對話。

（移工筆友網路活動詳情）

「真人圖書館」中,來自菲律賓的移工Rodolfo精采的 魔術表演,拉近與孩子的距離。 圖／李清宇 攝影

他們說／把世界帶到眼前 開始懂接納不同

篤加國小老師李思潔第二年參與計畫。剛開始，她讓學生玩桌遊認識移工議題，「以前班上同學只想要辯贏不同意見的人」，上課後，她發現學生體會「一件事從不同角度會有不一樣的感受」，學生開始接納不同意見。她肯定筆友計畫跳脫單方面的課堂講述，寫信行動促進孩子更了解移工。

李思潔笑稱，學生向來抗拒寫作文，但筆友計畫的故事脈絡，讓學生願意分享生活，有動機把句子寫長、寫完整。「交筆友跟現在速食的短訊息很不一樣，寫信你得仔細思考跟舖陳，完整表達想說的話。」

紙飛機造型的信紙中,有人用文字介紹自己,也有人畫出台灣景點跟美食。 圖／李清宇 攝影

篤加國小老師陳姍鴻坦言，偏鄉學生資源不比別人少，但是格局跟視野確實比較不夠。她抱持「把世界帶到孩子眼前」的理念，盼透過筆友計畫，鼓勵學生先從同理、尊重、接納開始，體認雙方都是人，不因出身有所差異。

商品推薦