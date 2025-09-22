孩子自信笑容是她前行的動力 基隆幼兒老師蘇玉枝獲頒教育大愛菁師獎

基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，獲頒全國「教育大愛菁師獎」。教育處今天表示，蘇玉枝長期關懷弱勢與發展遲緩幼兒，透過繪畫、繪本與情境引導，幫助孩子發揮潛能，有學生在她的鼓勵下榮獲世界兒童畫展獎項，重拾自信。

教育大愛菁師獎被稱為「民間師鐸獎」，今年是第14屆舉辦，表揚在第一線扶助弱勢、陪伴偏離軌道的學生，翻轉他們的人生的老師。今年菁師獎4月展開遴選，共有247件推薦案，評選出64位獲獎教師。

教育處說，蘇玉枝以溫柔堅定的教育情懷，還與長年深耕幼教現場的奉獻精神，榮獲今年大愛菁師獎殊榮。蘇玉枝多年來不僅陪伴孩子在愛與信任中成長，更積極推動藝術教育、社區參與與家庭支持，充分展現教育者的使命感，成為幼教界的典範。

面對情緒困難幼兒，蘇玉枝善用「情緒帳篷」與積木遊戲，引導孩子自我調節並成為「小老師」，成功翻轉學習與人際困境。

蘇玉枝推動美感教育、策畫課程，曾獲全國學校經營與教學創新國際認證獎教學創新特優獎，並帶領師生連結社區文化，擴展學習視野。她承辦40餘場親子活動，涵蓋藝術、科學與親職教育，深化家庭與社區參與，廣受好評。

大愛菁師獎日前在台北市晶華酒店舉行頒獎典禮，蘇玉枝從前總統馬英九手中接獲獎座。她在發表得獎感言時說，她不是警察或護士，但在教育現場也是在守護著需要被拉一把的孩子。孩子展現自信笑容是他持續前行的動力，未來將持續秉持「愛、尊重、主動、勇敢」的教育理念，持續深耕幼教志業。

教育處長徐嬿立表示，蘇玉枝多年來以專業與愛心，溫暖而堅定地為孩子與家庭點亮希望，不僅展現幼教工作者的專業素養，更實踐教育大愛的精神，這份榮耀不僅屬於她個人，更是基隆教育的驕傲。 基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，獲頒全國「教育大愛菁師獎」。圖／基市府教育處提供 基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，獲頒全國「教育大愛菁師獎」，從前總統馬英九手中接獲獎座。圖／基市府教育處提供 基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，獲頒全國「教育大愛菁師獎」。圖／基市府教育處提供

