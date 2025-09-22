快訊

中央補助喊卡 新北超前部署營養午餐預算

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局今表示，儘管中央政策未明，市府已超前部署預先編列2.5億元預算，並將追加編列至5億元全額自籌。本報資料照片
因應財劃法修正導致行政院未於明年度預算中編列每名學生每餐10元的國產食材獎勵金補助，新北市教育局今表示，儘管中央政策未明，市府已超前部署預先編列2.5億元預算，並將追加編列至5億元全額自籌，確保全市學童午餐國產可溯源食材（3章1Q）不中斷，守護孩童營養與食安。

教育局指出，教育部過去推動的「國產食材10元獎勵金」政策，補助學校使用符合三章一Q認證的國產食材。然而，因財劃法調整，該補助今年暫停，且行政院主計總處22日發布澄清稿，確定取消全額補助。對此，新北市府決定擴大預算投入，自行負擔全額經費，以確保午餐食材來源與品質不受影響。

教育局表示，新北市學生午餐使用國產可溯源食材與食安獎勵金的年度總經費需求約為5億元，過往由中央與地方共同分擔。此次面對中央政策變動，市府為避免政策斷層造成基層混亂，率先預編2.5億元，今天確認中央不補助後，將追加編列剩餘2.5億元，全額由市庫支應。

「學校午餐是孩子每日最重要的營養來源，政策不應隨意中斷。」教育局強調，中央若有補助政策調整，應與地方政府充分溝通協調，避免第一線學校及學童權益受損。新北市會持續守護學生健康，不僅確保餐食品質與營養不打折，更將持續推動在地農產進入校園，實踐「吃得安心、吃得營養」的承諾。

