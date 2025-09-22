聽新聞
0:00 / 0:00
中央補助喊卡 新北超前部署營養午餐預算
因應財劃法修正導致行政院未於明年度預算中編列每名學生每餐10元的國產食材獎勵金補助，新北市教育局今表示，儘管中央政策未明，市府已超前部署預先編列2.5億元預算，並將追加編列至5億元全額自籌，確保全市學童午餐國產可溯源食材（3章1Q）不中斷，守護孩童營養與食安。
教育局指出，教育部過去推動的「國產食材10元獎勵金」政策，補助學校使用符合三章一Q認證的國產食材。然而，因財劃法調整，該補助今年暫停，且行政院主計總處22日發布澄清稿，確定取消全額補助。對此，新北市府決定擴大預算投入，自行負擔全額經費，以確保午餐食材來源與品質不受影響。
教育局表示，新北市學生午餐使用國產可溯源食材與食安獎勵金的年度總經費需求約為5億元，過往由中央與地方共同分擔。此次面對中央政策變動，市府為避免政策斷層造成基層混亂，率先預編2.5億元，今天確認中央不補助後，將追加編列剩餘2.5億元，全額由市庫支應。
「學校午餐是孩子每日最重要的營養來源，政策不應隨意中斷。」教育局強調，中央若有補助政策調整，應與地方政府充分溝通協調，避免第一線學校及學童權益受損。新北市會持續守護學生健康，不僅確保餐食品質與營養不打折，更將持續推動在地農產進入校園，實踐「吃得安心、吃得營養」的承諾。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言