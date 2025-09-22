教育部凍2.5億預算 戲曲學院狼師案4人行政違失遭解聘

國立台灣戲曲學院狼師案兩名當事人去年已遭解聘，但涉及包庇狼師、在校內調查期間有行政違失的時任主管與承辦人員卻未曾受到懲處，除監察院通過糾正案，教育部也凍結約2億5000萬元補助要求學校處理。對此，戲曲學院已在日前完成審議，解聘2名專任教師、終止2名兼任教師聘約，且終身不得再聘。

監察院今年通過糾正案，指出教師李菄峻性侵多位學生，戲曲學院多年來未妥善處理，以致李利用權勢持續性侵學生。而教師王學彥2023年涉性騷擾女學生遭解聘，2024年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。鏡週刊今日報導，由於戲曲學院遲遲不懲處涉及行政違失的人員，教育部凍結3筆共約2億5000萬元的校務經費補助。

戲曲學院今日發布聲明表示，李師與王師兩人已分別於2024年6月及7月完成解聘處分，且終身不得為教師。另外，先前校內調查程序及行政作為多有違失，時任主管與承辦人員未曾受到懲處，對此，戲曲學院9月19日召開校教評會完成行政違失審議，2位專任教師予以解聘，且終身不得聘任為教師；2位兼任教師予以終止聘約，且終身不得聘任為兼任教師。

教育部表示，為要求學校確實落實改善，已於9月10日正式通知學校，若再未完成改善，在不影響學生受教權益的前提，將暫緩撥付114年度後續校務基金績效型補助、教學研究補助及高等教育深耕計畫經費。在教育部嚴格督導下，戲曲學院教評會已於上周重新召開並完成對涉案人員的審議。

教育部說明，在受害學生的保護與後續輔導方面，學校已依規定將被解聘教師辦理不適任教師通報，杜絕該師進入教育場域，如該師違反規定，學校亦須立即阻絕，以維護學生安全。

教育部強調，校園不容任何性別不法事件，將持續監督各校落實性別平等機制，並依法追究責。

