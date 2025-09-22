7校獲教學卓越獎 金、銀質獎得主最高將獲60萬元獎金

「114年度教學卓越獎」共有16所高中職由教育部國教署、直轄市政府推薦進入複選，經過7月中旬複選方案評選，共有來自台北市、新北市、台中市等7所高中職入圍金、銀質獎名單，若獲獎國教署將提供60萬元及30萬元獎金，教育部於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳頒獎。

教育部表示，入圍教學卓越獎的金、銀質獎團隊分別為桃園市立桃園高中、台北市立南港高中、新北市立中和高中、台中市立惠文高中、新北市立板橋高中、台中市立台中女中、台中市立文華高中。

教育部說明，南港高中透過「引導與投入→思考與論辨→價值與判斷→觀點與選擇→實踐與反思」的探究思辨教學模組，從生活情境的引導學習出發，以真實情境為起點，激發學生感知自身環境，對生活周遭的敏銳觀察，並透過建構理性思維與感性認知的思考與論辯過程，引導學生建構價值與判斷，形成觀點與選擇，最後產生行動與實踐，並能不斷反思與調整，進而實踐人生夢想。

而文華高中納入SDGs視角，透過四大課程主軸「探城尋蹟」、「灘海奠基」、「碳循足跡」和「炭生新機」，引導學生從啟發知識、賦予動能、提供機會、促進行動到培養改變，並進一步培養IMPACT五項關鍵能力：問題探究力 （Inquiry）、多元文化力 (Multicultural）、創新解決力 (Problem-solving)、應用行動力 (Action) 與批判思考力 (Critical Thinking)，讓學生成為理解在地、連結國際、回應時代需求的青年行動家。

國教署表示，7所高中職入圍教學卓越獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定，將於11月28日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲頒60萬元獎金，銀質獎則獲頒30萬元獎金。

商品推薦