7校獲教學卓越獎 金、銀質獎得主最高將獲60萬元獎金
「114年度教學卓越獎」共有16所高中職由教育部國教署、直轄市政府推薦進入複選，經過7月中旬複選方案評選，共有來自台北市、新北市、台中市等7所高中職入圍金、銀質獎名單，若獲獎國教署將提供60萬元及30萬元獎金，教育部於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳頒獎。
教育部表示，入圍教學卓越獎的金、銀質獎團隊分別為桃園市立桃園高中、台北市立南港高中、新北市立中和高中、台中市立惠文高中、新北市立板橋高中、台中市立台中女中、台中市立文華高中。
教育部說明，南港高中透過「引導與投入→思考與論辨→價值與判斷→觀點與選擇→實踐與反思」的探究思辨教學模組，從生活情境的引導學習出發，以真實情境為起點，激發學生感知自身環境，對生活周遭的敏銳觀察，並透過建構理性思維與感性認知的思考與論辯過程，引導學生建構價值與判斷，形成觀點與選擇，最後產生行動與實踐，並能不斷反思與調整，進而實踐人生夢想。
而文華高中納入SDGs視角，透過四大課程主軸「探城尋蹟」、「灘海奠基」、「碳循足跡」和「炭生新機」，引導學生從啟發知識、賦予動能、提供機會、促進行動到培養改變，並進一步培養IMPACT五項關鍵能力：問題探究力 （Inquiry）、多元文化力 (Multicultural）、創新解決力 (Problem-solving)、應用行動力 (Action) 與批判思考力 (Critical Thinking)，讓學生成為理解在地、連結國際、回應時代需求的青年行動家。
國教署表示，7所高中職入圍教學卓越獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定，將於11月28日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲頒60萬元獎金，銀質獎則獲頒30萬元獎金。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言