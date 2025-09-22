師生變同事！新北6師鐸獎得主 用愛與身教助學生成潛力股

新北今年有6名老師獲師鐸獎殊榮，教育局費心安排與6名老師有深刻生命交會的學生當神秘來賓，有學生已踏入教職，從師生變同事；有老師說，昔日同窗盯股票編號，他是關注學生學號，「但我這支股票一定賺錢，因為教育是最好投資」。

教育局長張明文說，師鐸獎每年選出72個名額，他當年在教育部服務承辦過師鐸獎業務，知道評審過程有多難抉擇，獲獎者代表著典範與榮耀。今年教育局為得獎老師訂做客製化保溫杯，代表「永遠保住初心」。

6名得獎者橫跨不同世代，各有不同教學風格，共同點是對學生付出愛與關懷，對教育熱情始終如一。

「慢一點沒關係，只要不停下腳步，就能走到屬於自己的未來。」這份信念，是三重修德國小校長陳俊生對特殊教育的堅持，他在鷺江國小服務期間，每天一早在校門口笑瞇瞇地對學生說早安，對自閉症學生尹天霖語多鼓勵，因為校長的鼓舞，天霖變得有自信，目前在加油站當洗車場員工，從父母的擔憂，蛻變成全家人的驕傲。

天霖帶著花束現身記者會，讓陳俊生好驚喜，他說，在教育界36年，看到孩子的成長，是當老師最欣慰的事。

牡丹國小主任徐愛鈞也是今年師鐸獎得主，昔日學生江張才在老師影響下也選擇教職，兩人從師生變同事，一起奉獻偏鄉教育，展現傳承力量。看到江張才出現，徐愛鈞喜極而泣，她勉勵江張才說「我們一起成為偏鄉的一顆星，給偏鄉孩子更多愛」。

「在別人眼裡，我曾經是個問題學生。」全國技藝競賽金手獎得主黃奕儒談起高中時期的轉折，最感謝瑞芳高工老師翁明郎當他的引路人，他形容，翁明郎就像他在瑞芳的爸爸，對他展現包容。黃奕儒拚上北科大土木工程系，離夢想更近了，讓恩師與有榮焉。

淡水高工鄭煒儒年僅44歲，和學生李嘉峻互動亦師亦友，李嘉峻高中時是「常態性中午才到校」的翹課生，鄭煒儒回顧說，他曾對李破口大罵，要求李對每一堂課態度不能有差別心，透過陪伴與互信，引導找到人生目標，目前是台師大碩士班學生，鄭煒儒在同一研究所攻讀博士，師生成了學長學弟。

鄭煒儒笑稱，親友關心股票代號起伏，他關注的是學生學號，他始終相信，教育是最好的投資。

中港國小老師林涵容則用繪畫陪伴離異家庭的王同學，幫助她克服學習障礙，走出自卑與低潮，一幅寒假作業的財神爺作品，在老師從草稿、比例到人物動作的耐心指導下，初試啼聲就脫穎而出獲獎，不僅開啟學生的天賦，也成為改變人生的起點，助學生走出陰霾。

王同學今天現身給老師驚喜，林涵容幾乎淚崩，她擦乾眼淚對學生說「希望繪畫可以帶給您一輩子的自信」。

體育領域同樣有教師溫暖的身影。三多國小江彥麟老師培養無數的躲避球選手，為學生爭取比賽機會、假日陪練，也設計訓練菜單，幫助學生走過低潮。他常勉勵學生，冷靜選擇該接的球，不要輕易漏接，這句話，不只適用在賽場，也能應用在人生每一次的挑戰。江彥麟用行動證明，一位好教練不只是教會球技，更是點亮人生的明燈。

