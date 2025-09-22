1.6萬元領了嗎？「天河青力計畫」鼓勵青年公益拿獎勵金 申請至10/31

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，6年來已有2424位志工成功請領獎勵金，藉此鼓勵須負擔學貸的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢。圖／天河基金會提供
統計顯示，全台約有70萬名青年背負學貸，經濟壓力沈重。為了減輕年輕人負擔，天河基金會自2019年起持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益，只要在去年11月至今年10月至合作社福單位擔任志工，就能申請1.6萬元獎勵金，今年度申請日期在10月31日截止，有志服務的青年切勿錯過。

天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，6年來已有2424位志工成功請領獎勵金，藉此鼓勵須負擔學貸的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，並能更有餘裕提升生活品質及增進專業能力。

天河基金會指出，當初設計以志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不僅希望透過獎勵金，祝福所有年輕朋友，更期待能藉此鼓勵參加過「青力親為・千萬祝福」計畫的志工夥伴，不忘初心、茁壯自立，並將投身公益、自利利他的經驗分享給更多的莘莘學子與社會青年。

今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫已從7月1日起開放申請，截止日期為10月31日，只要是從113年11月1日至114年10月31日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下：

（一）84年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

（二）於113年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

（三）113年11月1日至114年10月31日之前曾擔任「青力親為．千萬祝福」合作社福單位志工。

上述三項皆符合的青年，每人可申請一次，往年曾申請通過者，不接受再次申請。 詳情請見申請計畫：

https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4

天河基金會長期投入品格、環境、食農及青年志工推廣等教育活動，同時致力台灣文化藝術提升與推動，秉持「關懷、服務、照顧」信念，以奉獻之心回饋社會；期許由善願驅動的善力，能如天上灑下的點點繁星般，溫柔且持續地照亮台灣各個角落。

中華鯨豚協會志工於北海岸和及金門進行海上調查。圖／天河基金會提供
