德國大學校長參訪黎明技術學院 台德深化技職教育交流

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
黎明技術學院董事長許耀基(左一)、校長林明芳(左二)與德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier(中)、資深顧問Ms.Julia Feldmann(右二)、教育部秘書歐季曦(右一)合影。圖／黎明技術學院提供
黎明技術學院董事長許耀基(左一)、校長林明芳(左二)與德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier(中)、資深顧問Ms.Julia Feldmann(右二)、教育部秘書歐季曦(右一)合影。圖／黎明技術學院提供

德國埃斯林根應用科技大學（Esslingen University of Applied Sciences）校長Prof. Christof T. Wolfmaier與資深顧問Ms. Julia Feldmann，今教育部國際及兩岸教育司官員陪同下，蒞臨黎明技術學院參訪。黎明技術學院校長林明芳率領師長接待，雙方就技職教育發展、專業場域建設與國際合作方向深入交流，為未來台德技職人才培育奠定基礎。

林明芳表示，感謝教育部精心安排此次參訪，也誠摯歡迎德國教育界重量級嘉賓來訪。黎明技術學院依據114至117年國家發展策略及教育部技職政策藍圖，積極發展「數位化民生產業」核心特色，朝應用型科技大學轉型，培育具備實作力、創新力與就業力的永續人才。此次特別安排智慧電動車人才培育中心、PCBA類產線、車輛工廠與勞動部合格檢定場域導覽，展示校內特色專業教學能量。

Wolfmaier校長對黎明技術學院的教學理念與實作環境高度肯定。他表示，埃斯林根應用科技大學長期與德國南部汽車製造、機械工程與自動化產業密切合作，重視應用導向教育與學生實務能力的培養。黎明技術學院將產業現場引入校園，強化學生就業競爭力，理念與德方高度契合，期待未來能展開更多具體合作。

教育部指出，持續推動我國高教國際化，廣邀海外知名大學來台參訪，是促進國際教育接軌的重要一環。此次由黎明技術學院接待德國訪團，透過現場簡報與實地參觀，呈現臺灣技職教育的嶄新面貌與轉型成果，對推進臺德教育合作、開拓學生國際視野具指標性意義。

黎明技術學院強調，未來將持續推動以產學合作為核心的國際交流，透過與德國應用型科技大學的合作經驗分享，促進雙邊技術交流與人才流動，建立互惠雙贏的合作模式，打造具國際競爭力的技職教育典範。

德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（中）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（左）參訪智慧電動車人才培育中心，智慧工程學群群長袁平介紹Kia捐贈電動車馬達結構。圖／黎明技術學院提供
德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（中）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（左）參訪智慧電動車人才培育中心，智慧工程學群群長袁平介紹Kia捐贈電動車馬達結構。圖／黎明技術學院提供
德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（中）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（右）參訪PCBA類產。圖／黎明技術學院提供
德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（中）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（右）參訪PCBA類產。圖／黎明技術學院提供
德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（右三）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（右四）參訪車輛工廠。圖／黎明技術學院提供
德國埃斯林根應用科技大學校長Prof.Christof T.Wolfmaier（右三）及資深顧問Ms.Julia Feldmann（右四）參訪車輛工廠。圖／黎明技術學院提供

