有感節展覽推互動區真人圖書館 關注教育不平等

為台灣而教基金會舉辦有感節展覽，透過故事卡區、互動創作區等8大主題和真人圖書館，呈現高需求地區教育現場的多元面貌，號召大家關注教育不平等議題。

為台灣而教（Teach for Taiwan, TFT）教育基金會今天發布新聞稿表示，有感節展覽即日起至9月29日在華山1914文化創意產業園區中4B館展出，邀民眾免費入場，感受教育平等的重要性。

今年有感節展覽首次以雙層樓空間打造，以「最高品質是靜悄悄嗎？」為主題，規劃主題互動區、故事卡區、互動創作區等8大主題區域，呈現高需求地區教育現場的多元面貌。展覽期間還有真人圖書館，邀請真人分享來自教育現場的經歷。

TFT執行長施惠文表示，TFT長年深耕第一現場，從現場經驗與觀察更加體認到若要推動教育平權，必定需要多方協力，因此透過人才培育、場域共創、政策倡議推進與大眾倡議，持續由下而上的轉動系統改變；TFT有感節就是希望將高需求地區教育現場的聲音傳達給大眾。

另外，TFT也安排跨界對談，9月28日台北場探討師資勞動環境與師資培育設計；11月2日高雄場與11月8日台中場以「青年職涯」為主題，討論青年公眾參與、跨域能力養成等非典型職涯選擇。

商品推薦