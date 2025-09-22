學生心中的老師是顏值取勝還是… 南市府製作影片說「招牌老師」

教師節將至，今年又是周休2日後首度恢復放假，充滿要放假的氣氛。台南市教育局為表達對教師的感謝，特別製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作。

副市長葉澤山分享自己國中時，老師的招牌動作是手拿著粉筆要求學生好好學習；有學生說老師的金句是「不只拚速度，更要懂方法」。

台南市教育局今年製作一系列影片敬師，除製播「台南教育之星來透可」，由全國師鐸獎獲獎教師分享教育心路歷程外，也特別製播「我的招牌老師」影片，今天發表，教育局走進校園訪學生，讓學生說出老師的招牌金句與動作。

葉澤山表示，影片內容有趣，感動中也讓他想起老師的招牌動作，他就讀國中時，有位老師在課堂上會習慣性拿著粉筆，糾正不好好學習的學生，好似有不聽話就要丟粉筆，雖然老師不會丟粉筆，但老師得招牌動作令他印象深刻。

葉澤山說，每位老師都有自己的教學風格，看似日常的動作與言語，其實早已深深烙印在學生心中，成為孩子一生的珍貴記憶與成長動力。透過這部影片，看見教育陪伴的力量，也看見了老師對學生無微不至的照護與提攜。感謝全育現場的每位教師持續用心投入教學，為孩子創造充滿希望的未來。

教育局局長鄭新輝表示，此影片記錄學生心中印象最深刻的老師與獨特的招牌動作，有的模仿老師講課時習慣性的手勢，有的描述老師每堂課開場的暖心問候，每一幕都展現師生間深厚的情感連結，呈現教育現場最真摯的情感。這些招牌動作所蘊含的鼓勵與支持，不僅激勵學生面對挑戰時具備勇氣，也深刻體現教育的溫度與影響力。

學生說，老師的招牌動作是生氣的時候插著腰，有學生在上課時睡覺，會說「老人家來找你囉，不要欺負老人家」、「睡覺起來，反省100秒」，還有老師把字寫得難看，然後說「老師的字跡會跟顏值成反比，所以我是靠臉吃飯」 。

今天的首播會，安南區安慶國小合唱團演唱教師節主題曲「老師謝謝您」，感謝南市所有教師用教育愛成就每位孩子，影片公布於教育局臉書粉專「教育花路米」(https://www.facebook.com/tnboe)推播，傳遞教育的感動與美好。 台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影 台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。圖／擷取影片畫面 台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影

商品推薦