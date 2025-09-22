快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

學生心中的老師是顏值取勝還是… 南市府製作影片說「招牌老師」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。圖／擷取影片畫面
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。圖／擷取影片畫面

教師節將至，今年又是周休2日後首度恢復放假，充滿要放假的氣氛。台南市教育局為表達對教師的感謝，特別製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作。

副市長葉澤山分享自己國中時，老師的招牌動作是手拿著粉筆要求學生好好學習；有學生說老師的金句是「不只拚速度，更要懂方法」。

台南市教育局今年製作一系列影片敬師，除製播「台南教育之星來透可」，由全國師鐸獎獲獎教師分享教育心路歷程外，也特別製播「我的招牌老師」影片，今天發表，教育局走進校園訪學生，讓學生說出老師的招牌金句與動作。

葉澤山表示，影片內容有趣，感動中也讓他想起老師的招牌動作，他就讀國中時，有位老師在課堂上會習慣性拿著粉筆，糾正不好好學習的學生，好似有不聽話就要丟粉筆，雖然老師不會丟粉筆，但老師得招牌動作令他印象深刻。

葉澤山說，每位老師都有自己的教學風格，看似日常的動作與言語，其實早已深深烙印在學生心中，成為孩子一生的珍貴記憶與成長動力。透過這部影片，看見教育陪伴的力量，也看見了老師對學生無微不至的照護與提攜。感謝全育現場的每位教師持續用心投入教學，為孩子創造充滿希望的未來。

教育局局長鄭新輝表示，此影片記錄學生心中印象最深刻的老師與獨特的招牌動作，有的模仿老師講課時習慣性的手勢，有的描述老師每堂課開場的暖心問候，每一幕都展現師生間深厚的情感連結，呈現教育現場最真摯的情感。這些招牌動作所蘊含的鼓勵與支持，不僅激勵學生面對挑戰時具備勇氣，也深刻體現教育的溫度與影響力。

學生說，老師的招牌動作是生氣的時候插著腰，有學生在上課時睡覺，會說「老人家來找你囉，不要欺負老人家」、「睡覺起來，反省100秒」，還有老師把字寫得難看，然後說「老師的字跡會跟顏值成反比，所以我是靠臉吃飯」 。

今天的首播會，安南區安慶國小合唱團演唱教師節主題曲「老師謝謝您」，感謝南市所有教師用教育愛成就每位孩子，影片公布於教育局臉書粉專「教育花路米」(https://www.facebook.com/tnboe)推播，傳遞教育的感動與美好。

台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。圖／擷取影片畫面
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。圖／擷取影片畫面
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝教師節，製播「我的招牌老師」影片，呈現學生印象最深刻的教師招牌動作，今天首播。記者鄭惠仁／攝影

影片 教師節 教育局

延伸閱讀

打造學生多元發展舞台 南市技職教育連3年拿全國最高榮譽

影／台南交通安全向下扎根 黃偉哲：大人要以身示範

台南4師獲全國師鐸獎6都第一 用巨人肩膀讓孩子看得更遠

台南學生玩出科學精神 南新國中、聖功女中奪類科學競賽特優

相關新聞

嘉義大學附小遭爆教師「四打一」 校方認定職場霸凌成立移送考核會

嘉義大學附設實驗國民小學傳出罕見校園「四打一」職場霸凌案，4名資深教師遭控近3年持續以言語羞辱、惡意投訴、行政刁難等手段...

學生心中的老師是顏值取勝還是… 南市府製作影片說「招牌老師」

教師節將至，今年又是周休2日後首度恢復放假，充滿要放假的氣氛。台南市教育局為表達對教師的感謝，特別製播「我的招牌老師」影...

基市表揚教師節13績優、資深教保員 肯定用愛守護孩子成長

基隆市政府教育處今公布績優及資深教保服務人員得獎名單，長樂國小附設幼兒園老師王郁雯引導融合生適應班級生活受肯定，她也曾以...

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

為感謝全縣教師長年耕耘，台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴及多位貴賓與教...

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。