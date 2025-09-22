全國科普論壇9/25登場 聚焦淨零排放轉化為行動

因應全球氣候變遷加劇和台灣2050淨零排放目標，教育部將於9月25日至26日舉辦全國科普論壇，探討科普教育如何促進社會邁向淨零排放，並將淨零從概念轉化為全民行動。

教育部今天發布新聞稿指出，由教育部指導、海洋科技博物館主辦、全國5大科學博物館共同舉辦的2025全國科普論壇，將以「科普教育與淨零未來：從知識傳播到公民行動」為主題，匯聚博物館、學術界、基金會、產業代表，探討如何透過科學教育推動社會邁向淨零永續。

9月25日開幕當日，邀請中鼎教育基金會董事長簡又新分享多年在綠色工程與教育推廣上的經驗，並就「企業如何與博物館攜手推動科普與永續發展」提出深具啟發的觀點。

海洋科技博物館長王明源與自然科學博物館長黃文山將分享「博物館的淨零實踐」，探討館舍如何透過展覽設計、能源管理與教育推廣等，成為減碳行動的示範場域。

教育部終身教育司長梁學政主持綜合座談，聚焦於企業與教育部所屬機構如何攜手共創永續，透過跨界對話凝聚不同部門的力量，為未來科學教育與永續發展勾勒出具體藍圖。

教育部表示，論壇將深入探討科普教育如何促進社會邁向淨零排放，並提升大眾對氣候變遷、碳排放減量及永續發展的理解與實踐能力，期望以博物館作為科學知識的重要傳播起點，讓民眾瞭解如何透過科技應用、跨領域合作與創新教育模式，將「淨零」從概念轉化為全民行動。

另外，論壇也徵求各界對節能減碳行動及研究的案例分享，以促進產官學之間在學術與實務上的交流；同時還規劃「潮境方舟遊船」、「容軒生態步道導覽」與「海洋未來式特展參觀」等與環境保育、節能減碳相關的參訪活動，讓與會者實地感受科學教育及永續理念的結合。

商品推薦