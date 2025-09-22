嘉義大學附小遭爆教師「四打一」 校方認定職場霸凌成立移送考核會

嘉義大學附設實驗國民小學傳出罕見校園「四打一」職場霸凌案，4名資深教師遭控近3年持續以言語羞辱、惡意投訴、行政刁難等手段集體霸凌人事室主任，甚至長期拒繳人事資料，導致行政作業受阻。校方成立調查小組後，近日報告出爐，正式認定「職場霸凌案成立」，後續將移送考核會議處。

嘉大附小表示，校方依《教職員工職場暴力與霸凌防治措施要點》受理檢舉，今年6月4日組成調查小組，邀請外部學者專家參與調查，並於9月完成調查報告。結果已書面通知相關當事人，雙方自收到通知後可依規定提出行政救濟，後續將移送考核會議處，並同步提供人事主任輔導、心理諮商及法律協助，也要求涉案教師接受情緒管理。

調查指出，4名教師多次在會議中出言不遜、公開指責，並在社群媒體辱罵人事主任，雖聲稱僅為私人留言，但實際內容已在校內外流傳，形同公開羞辱。其中2名教師更長達2年拒繳人事資料，造成行政鎖定作業受阻。報告認定，相關行為已屬刻意刁難、人身攻擊，對人事主任心理造成重大壓力。

其中涉案的蘇姓教師長期在人事行政總處、教育部、國教署、嘉義市政府及嘉義大學提出不實投訴，並在公開平台辱罵同仁，導致校內業務量與人員壓力增加，過去也曾爆出辱罵逼走同事、把持教評會等爭議，目前仍有6起案件調查中，包括不當體罰與家長投訴言行不當等，被視為校內問題教師。

校方曾嘗試協調，盼釐清不同工作立場的誤解，但未見成效。

