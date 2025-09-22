快訊

嘉義大學附小遭爆教師「四打一」 校方認定職場霸凌成立移送考核會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大附小傳校園職場暴凌，校方報告出爐，正式認定「職場霸凌案成立」，後續將移送考核會議處。記者李宗祐／攝影
嘉大附小傳校園職場暴凌，校方報告出爐，正式認定「職場霸凌案成立」，後續將移送考核會議處。記者李宗祐／攝影

嘉義大學附設實驗國民小學傳出罕見校園「四打一」職場霸凌案，4名資深教師遭控近3年持續以言語羞辱、惡意投訴、行政刁難等手段集體霸凌人事室主任，甚至長期拒繳人事資料，導致行政作業受阻。校方成立調查小組後，近日報告出爐，正式認定「職場霸凌案成立」，後續將移送考核會議處。

嘉大附小表示，校方依《教職員工職場暴力與霸凌防治措施要點》受理檢舉，今年6月4日組成調查小組，邀請外部學者專家參與調查，並於9月完成調查報告。結果已書面通知相關當事人，雙方自收到通知後可依規定提出行政救濟，後續將移送考核會議處，並同步提供人事主任輔導、心理諮商及法律協助，也要求涉案教師接受情緒管理。

調查指出，4名教師多次在會議中出言不遜、公開指責，並在社群媒體辱罵人事主任，雖聲稱僅為私人留言，但實際內容已在校內外流傳，形同公開羞辱。其中2名教師更長達2年拒繳人事資料，造成行政鎖定作業受阻。報告認定，相關行為已屬刻意刁難、人身攻擊，對人事主任心理造成重大壓力。

其中涉案的蘇姓教師長期在人事行政總處、教育部、國教署、嘉義市政府及嘉義大學提出不實投訴，並在公開平台辱罵同仁，導致校內業務量與人員壓力增加，過去也曾爆出辱罵逼走同事、把持教評會等爭議，目前仍有6起案件調查中，包括不當體罰與家長投訴言行不當等，被視為校內問題教師。

校方曾嘗試協調，盼釐清不同工作立場的誤解，但未見成效。

主任 教師 職場霸凌

相關新聞

嘉義大學附小遭爆教師「四打一」 校方認定職場霸凌成立移送考核會

嘉義大學附設實驗國民小學傳出罕見校園「四打一」職場霸凌案，4名資深教師遭控近3年持續以言語羞辱、惡意投訴、行政刁難等手段...

基市表揚教師節13績優、資深教保員 肯定用愛守護孩子成長

基隆市政府教育處今公布績優及資深教保服務人員得獎名單，長樂國小附設幼兒園老師王郁雯引導融合生適應班級生活受肯定，她也曾以...

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

為感謝全縣教師長年耕耘，台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴及多位貴賓與教...

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代...

