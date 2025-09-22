快訊

聯合報文學大獎 阮慶岳:921是我文學生命轉捩點

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第十二屆聯合報文學大獎昨天舉行贈獎典禮，阮慶岳（右三）獲得大獎，聯合報執行董事項國寧（中）、石曉楓（右二）、陳雨航（右一）、陳義芝（左三）、童偉格（左二）、王盛宏（左一），開心合影。記者黃義書／攝影
第十二屆聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，小說家阮慶岳以「銀波之舟」獲得大獎。昨天也是九二一震災紀念日，阮慶岳表示，九二一大震過後，他以建築師身分到災區勘災，殘酷的景象讓他深刻反思生命的脆弱，一年後決定停下建築師事務所經營、專心寫長篇小說，「這一天也是我文學生命的轉捩點」。

昨天贈獎典禮由詩人兼學者楊佳嫻主持，並邀請石曉楓、陳雨航、陳義芝、童偉格等四位小說家與學者、出版人舉行「聯合報文學大獎高峰對談」，與阮慶岳對談，還首次為得獎者製作「聯合報文學大獎得主專訪」紀錄片，現場播放。

聯合報執行董事項國寧致詞表示，聯合報一九七六年邁入廿五周年時成立聯合報文學獎，鼓勵年輕人進入文壇。辦了卅八年後轉型創立聯合報文學大獎，每年請七位評審物色最有深度與成就、又持續創作的作家，給予台灣最高的文學獎金。

他接著一一背出這十二年來的得主名字，表示對得獎者的尊重。他表示，過去的聯合報文學獎像「撒網」，將年輕朋友網羅進文學領域；聯合報文學大獎則是透過評審「獨立地塑造出台灣文壇深刻的面貌」。如今累積了十二位得主，可以看到「越來越深刻的台灣創作者的面貌」。

在文壇中，阮慶岳是相當低調的小說家。他形容創作之路彷彿一個人爬山，低著頭一直爬一直爬；得獎感覺像是「走了這麼遠，突然一盞燈亮起來」，抬頭看一下，擔心獎會不會打亂了腳步。

聯合報文學大獎獎金一○一萬元，阮慶岳在獲知得獎的隔天，便決定將五十一萬獎金捐給協助愛滋感染者的露德協會，協會多名成員昨也參加典禮。阮慶岳表示，獎項本身的肯定是最重要的，而獎金應該分給別人。

阮慶岳一年半前動了一場大手術，病中感到生命的脆弱，想起年輕在美國工作時，一位朋友因為愛滋死去。病癒後他到紐西蘭旅行一個月，回台後結合旅行與面對死亡的經驗寫成探討愛滋的小說「一千顆星星在跳舞」。出版兩個月後獲獎，他決定要用這筆獎金幫助愛滋患者。

「我不想把自己移到同志小說家的位置，但這個議題我會永遠面對。」阮慶岳坦言，性別議題是成長過程造成他「內在恐懼」的源頭。他在美國開筆寫小說時，正是愛滋病蔓延、同志陷入恐慌的年代，「這個議題從來沒有離開過我的小說、我也從來沒有迴避。」他透過文學正視自己內在的恐懼，也找到療癒的可能。

