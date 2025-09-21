教育部青年發展署青年志工齊聚一堂 共學防災救援技能

教育部青年發展署中彰投青年志工中心21日選在921國家防災日，舉辦「防災訓練暨人道援助工作坊」，邀集青年與社區居民共學，從防災知識到人道援助實務，全面強化災害應變力。

教育部青年發展署為鼓勵青年多元參與志願服務，規劃並支持全國12家青年志工中心，依據區域特色發展主題式服務。今年，中彰投青年志工中心以在地社區長期防災需求，與災後重建經驗為基礎，與彰化縣防災協會及台灣海外援助發展聯盟合作舉辦「防災訓練暨人道援助工作坊」。

活動共邀請40名青年及社區居民參與，透過理論課程與情境演練，強化防災士在地推動與國際人道標準的結合，深化青年志工在社區的即戰力。

此次課程，特別安排彰化縣防災協會理事長陳偉軍，過去曾於國際防災會議發表研究並獲頒「防災教育貢獻獎」，更將多年社區防災推廣經驗融入課程設計。

課程內容涵蓋居家防護措施、災害情境演練、社區防災計畫研擬等，並首次結合國際人道援助核心標準（Sphere Standard），帶領學員思考如何在有限資源下，兼顧水資源、食物、醫療及住所的最低保障，以確保受災群眾的基本尊嚴。

參與的青年志工說，這次不僅學到防災與救護技能，也認識到人道援助不只是物資提供，更是維護人性尊嚴的重要過程。透過模擬演練，能夠更清楚自己在第一時間如何行動，未來也願意將所學帶回社區，成為防災與援助的推動者。

教育部青年發展署中彰投青年志工中心表示，此次活動呼應921大地震所設立的「國家防災日」，讓這天不單單僅是紀念日，更是知識與技能的培力，帶領青年志工從社區出發，從自身關切、關懷的居家出發，接軌國際標準的重要契機。

未來中心將持續與各單位合作，推動更多元的人道援助與防災教育行動，期望透過青年的能量，打造更具韌性的社會。 40名青年及社區居民透過理論課程與情境演練，強化防災救援技能。中彰投青年志工中心提供 教育部青年署中彰投青年志工中心21日舉辦「防災訓練暨人道援助工作坊」。中彰投青年志工中心提供

