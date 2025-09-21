基市表揚教師節13績優、資深教保員 肯定用愛守護孩子成長
基隆市政府教育處今公布績優及資深教保服務人員得獎名單，長樂國小附設幼兒園老師王郁雯引導融合生適應班級生活受肯定，她也曾以「看見生命──小蝴蝶的自然觀察之旅」教案，獲得全國學校經營與教學創新特優獎肯定。
基市府今年是第2年表揚教保與績優人員，5名獲獎績優人員：長樂附幼教保員王郁雯、仁愛附幼老師陳貞年、長樂附幼老師江倪、建德幼兒園老師施柔、建德幼兒園老師張建博。
資深教保人員得獎名單，包括服務滿10年的成功國小附設幼兒園王昱婷、安樂國小附設幼兒園陳婉儀、楊雅雲，安心幼兒園魏秀娟。服務滿20年的安心幼兒園石小華、長樂國小附幼巫岱玶。服務滿30年為安心幼兒園洪玉如。服務滿40年的仁愛國小附幼闕秀美。均將在9月24日教師節大會表揚，並感謝他們在幼兒教育現場的奉獻。
王郁雯透過自然探索課程，引導融合生適應班級生活，也曾以「看見生命──小蝴蝶的自然觀察之旅」，獲得2021全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎幼教組特優肯定。
仁愛國小附設幼兒園老師陳貞年，曾協助新住民幼兒克服語言與文化障礙，藉由律動、繪本和遊戲帶領孩子融入學習，並勇於表達。長樂附幼另一名老師江倪，認為每個孩子都是獨特的，都有其所長，並透過循序引導與親師合作，讓自閉症幼兒打開心房，與同學相互合作。江也曾以「就是要你動起來」，獲KDP 2022幼教組優等。
建德幼兒園老師施柔耐心陪伴發展遲緩幼兒，透過分段練習幫助幼兒克服障礙並累積自信。同園另1名老師張建博，曾協助具反抗行為的幼兒，透過正向支持建立幼兒安全感與學習動機，2人以「走進宮西達也的世界，看見霸王龍的愛與善」獲得 KDP 2024創新標竿獎最高榮譽。
教育處表示，幼教人員肩負啟發幼兒學習、培養品格的重要使命。受表揚的資深老師和教保員都展現恆心與耐心，長年陪伴幼兒成長。闕秀美曾照顧1名腦性麻痺幼兒，與家長合作提供學習與生活支持，更教會班上幼生關愛與接納，這名孩子目前就讀高中。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言