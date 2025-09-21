快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

聽新聞
0:00 / 0:00

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴（右）頒贈獎座鼓勵。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴（右）頒贈獎座鼓勵。記者尤聰光／攝影

為感謝全縣教師長年耕耘，台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴及多位貴賓與教育先進，共同向辛勤付出的教師致上最深敬意。她致詞時表示，明年度的教師節獎金將發放到2000元，且全縣提供國中小免費營養午餐不排富。

饒慶鈴表示，今年縣府首次以600元等值商品禮券贈送給符合資格的教師，不過，一般性補助款若確定增加的話，且順利撥補地方，明年教師節獎金將發放至2000元，全縣國中、小學童營養午餐全數免費且不排富，相信縣議會也會支持這項。

表揚大會由馬蘭國小打擊樂團磅礡開場，「台東校園好聲音」高中組冠軍楊知萌獻唱，揭開熱情序幕。台東今年再創佳績，池上國中主任張淨宜、太平國小柔道教練陳慧欣、台東大學附屬特教學校主任黨謙光共3位獲師鐸獎，在全國72名獲獎教師中脫穎而出，展現教育團隊能量與努力。

今年獲教育大愛菁師獎有私立青荳芽幼兒園老師蔡昀庭及大溪國小校長林智皓。「特殊優良校長及教師」包括特殊優良校長-豐榮國小校長毛慧莉、學校行政獎-東海國小主任陳冠宏、導師金質獎-新興國小老師譚志遠、池上國中主任張淨宜、教學金質獎-建和國小老師劉詠欣、太平國小教練陳慧欣。

另寶桑國中參加國中教育會考，國文科近5年待加強等級學生人數百分比下降逾15%，教學成效顯著，表現優異。獲獎人員有寶桑國中國文科教師黃慧姿、謝昀軒、主任王志鵬，由退休校長游數珠及校長楊明政率團隊領獎。

此外，學習扶助績優獎也同步表揚領航團隊獎，有池上國中和卑南國小教師團隊、鐸聲伴學獎則有利嘉國小老師蘇玉津、陳佳淇。團隊與教師善用多元策略與科技輔助，提升學生學習成效。

600元等值商品禮券予符合資格教師，發放對象包含經學校聘（僱）用連續3個月以上編制內、外教育工作者皆可獲贈，包括校長、教師、教官、專任及專案計畫運動教練、運動防護員、園長、（代理）教保員、（代理）助理教保員、加置照顧服務人員、原住民族語老師、教學支援老師、兼任教師、代課、代理教師、教師助理員、特教學生助理人員與社團教師。

主任 團隊 教師節

延伸閱讀

台東卑南族孫菊花獲登錄傳統工藝「人間國寶」 饒慶鈴頒紅榜祝賀

台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

卓揆邀約談財劃法爭議 饒慶鈴：台東一般性補助款勿縮減

相關新聞

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代...

台師大英語適性閱讀比賽 第一名國小生比賽期間讀171本英文書

國立台灣師範大學舉辦「第二屆SmartReading－English (SRE)英語適性閱讀比賽」，今天舉行台北場頒獎典...

台南平原在台灣史前史的關鍵角色 李壬癸今下午中研院南院說從頭

台南是台灣歷史起點，今天下午3點至5點，中央研究院院士李壬癸將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角...

全球僑生歌唱大賽總決賽 分組冠軍登國慶晚會獻唱

僑委會表示，「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽今天登場，逾600名報名僑生經初賽、準決賽以及總決賽選出19名得獎者，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。