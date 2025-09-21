送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

為感謝全縣教師長年耕耘，台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴及多位貴賓與教育先進，共同向辛勤付出的教師致上最深敬意。她致詞時表示，明年度的教師節獎金將發放到2000元，且全縣提供國中小免費營養午餐不排富。

饒慶鈴表示，今年縣府首次以600元等值商品禮券贈送給符合資格的教師，不過，一般性補助款若確定增加的話，且順利撥補地方，明年教師節獎金將發放至2000元，全縣國中、小學童營養午餐全數免費且不排富，相信縣議會也會支持這項。

表揚大會由馬蘭國小打擊樂團磅礡開場，「台東校園好聲音」高中組冠軍楊知萌獻唱，揭開熱情序幕。台東今年再創佳績，池上國中主任張淨宜、太平國小柔道教練陳慧欣、台東大學附屬特教學校主任黨謙光共3位獲師鐸獎，在全國72名獲獎教師中脫穎而出，展現教育團隊能量與努力。

今年獲教育大愛菁師獎有私立青荳芽幼兒園老師蔡昀庭及大溪國小校長林智皓。「特殊優良校長及教師」包括特殊優良校長-豐榮國小校長毛慧莉、學校行政獎-東海國小主任陳冠宏、導師金質獎-新興國小老師譚志遠、池上國中主任張淨宜、教學金質獎-建和國小老師劉詠欣、太平國小教練陳慧欣。

另寶桑國中參加國中教育會考，國文科近5年待加強等級學生人數百分比下降逾15%，教學成效顯著，表現優異。獲獎人員有寶桑國中國文科教師黃慧姿、謝昀軒、主任王志鵬，由退休校長游數珠及校長楊明政率團隊領獎。

此外，學習扶助績優獎也同步表揚領航團隊獎，有池上國中和卑南國小教師團隊、鐸聲伴學獎則有利嘉國小老師蘇玉津、陳佳淇。團隊與教師善用多元策略與科技輔助，提升學生學習成效。

600元等值商品禮券予符合資格教師，發放對象包含經學校聘（僱）用連續3個月以上編制內、外教育工作者皆可獲贈，包括校長、教師、教官、專任及專案計畫運動教練、運動防護員、園長、（代理）教保員、（代理）助理教保員、加置照顧服務人員、原住民族語老師、教學支援老師、兼任教師、代課、代理教師、教師助理員、特教學生助理人員與社團教師。

