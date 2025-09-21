快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
根據台大行事曆，寒假起始日為12月22日，一路放到2月23日才開始上課，再加上寒假開始前的周末，假期共長達65天。圖／本報資料照片
根據台大行事曆，寒假起始日為12月22日，一路放到2月23日才開始上課，再加上寒假開始前的周末，假期共長達65天。圖／本報資料照片

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「史上最長寒假」，就算是晚一星期開學的16周制學校，也會有58天假期。

為了與國際接軌，讓外籍生能提早返鄉過節，台灣大學系統的台大、台灣師範大學、台灣科技大學3校從2022年起，率先將學期縮短至16周。教育部統計，114學年有12所大專校院推動學期周數彈性，其中中興大學、中山大學、台北大學及暨南大學等4校於9月8日開學，其餘8校包括台大、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學為9月1日開學。

以9月1日開學的台大為例，根據台大行事曆，寒假起始日為12月22日，一路放到2月23日才開始上課，再加上寒假開始前的周末，假期共長達65天，將成為史上最長的寒假。

至於9月8日開學的學校，以今年首次實施16周制的中興大學為例，根據該校行事曆，寒假起始日為12月29日、開學日為2月23日，一樣加上寒假開始前的周末，假期共有58天，是該校史上最長。

對此，教育部表示，實施一學期16周學校逐年增加，尊重學校推動彈性與自主教學之相關規畫。為善用此次長假，學校可提供學習資源與活動等，引導學生多元、跨域與自主學習，提升學生關鍵能力。

寒假 台大 開學日

延伸閱讀

「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

影／成大開學第二天…學生租屋處10多車被砸 警逮1嫌

文化守護學習啟航 新北淡水城市大學開學敲響祝福

影／開學日弘光學生抽祝福 30祝福小禮物贈給挑戰能力的人

相關新聞

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代...

台師大英語適性閱讀比賽 第一名國小生比賽期間讀171本英文書

國立台灣師範大學舉辦「第二屆SmartReading－English (SRE)英語適性閱讀比賽」，今天舉行台北場頒獎典...

台南平原在台灣史前史的關鍵角色 李壬癸今下午中研院南院說從頭

台南是台灣歷史起點，今天下午3點至5點，中央研究院院士李壬癸將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角...

全球僑生歌唱大賽總決賽 分組冠軍登國慶晚會獻唱

僑委會表示，「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽今天登場，逾600名報名僑生經初賽、準決賽以及總決賽選出19名得獎者，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。