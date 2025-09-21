史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「史上最長寒假」，就算是晚一星期開學的16周制學校，也會有58天假期。

為了與國際接軌，讓外籍生能提早返鄉過節，台灣大學系統的台大、台灣師範大學、台灣科技大學3校從2022年起，率先將學期縮短至16周。教育部統計，114學年有12所大專校院推動學期周數彈性，其中中興大學、中山大學、台北大學及暨南大學等4校於9月8日開學，其餘8校包括台大、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學為9月1日開學。

以9月1日開學的台大為例，根據台大行事曆，寒假起始日為12月22日，一路放到2月23日才開始上課，再加上寒假開始前的周末，假期共長達65天，將成為史上最長的寒假。

至於9月8日開學的學校，以今年首次實施16周制的中興大學為例，根據該校行事曆，寒假起始日為12月29日、開學日為2月23日，一樣加上寒假開始前的周末，假期共有58天，是該校史上最長。

對此，教育部表示，實施一學期16周學校逐年增加，尊重學校推動彈性與自主教學之相關規畫。為善用此次長假，學校可提供學習資源與活動等，引導學生多元、跨域與自主學習，提升學生關鍵能力。

