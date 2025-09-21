濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴
校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代替，卻被投訴，儘管調查還該名教師清白，但前後仍折騰了近一個學期，讓該教師心灰意冷下，做出「調離學校、告誡女兒不要當老師」等四個決定。
全教總強調，該案例凸顯目前校園濫訴的嚴重性，呼籲教育部正視。教育部長鄭英耀則回應，預計先從不處理匿名投訴著手；再者，也希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力。
全教總理事長侯俊良說，近日接到工會夥伴反映，一名曾獲SUPER教師獎的教師，因學生在班上慫恿其他學生抽菸、喝酒，依校規該生需被記過，但該名教師僅要求學生一天兩節下課，扣除上廁所的時間站立反省，未料遭學生投訴而進入校事會議。
侯俊良說，經調查後雖還教師清白，但調查時間相當於一個學期之久。之後，該名教師做了四件事，一是調離了服務廿三年的學校，二是告訴家中二名女兒「以後不要當老師」，三是當可以退休的那天，絕對要馬上退休，四是不再對學校提供任何有幫助的建議。
鄭英耀表示，從國教署內部資訊顯示，不少投訴都是匿名，若能先處理匿名問題，至少可讓現場一半教師不受干擾。另教育部也沒有放棄讓行政專職化，希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力，優先提供人力上的支援。
教育部表示，將依不同型態學校的實際需求進行規畫，非齊頭式「一校一人」。而因應財劃法施行後的預算結構改變，將優先針對所轄國立學校規畫。
