快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代替，卻被投訴，儘管調查還該名教師清白，但前後仍折騰了近一個學期，讓該教師心灰意冷下，做出「調離學校、告誡女兒不要當老師」等四個決定。

全教總強調，該案例凸顯目前校園濫訴的嚴重性，呼籲教育部正視。教育部長鄭英耀則回應，預計先從不處理匿名投訴著手；再者，也希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力。

全教總理事長侯俊良說，近日接到工會夥伴反映，一名曾獲SUPER教師獎的教師，因學生在班上慫恿其他學生抽菸、喝酒，依校規該生需被記過，但該名教師僅要求學生一天兩節下課，扣除上廁所的時間站立反省，未料遭學生投訴而進入校事會議。

侯俊良說，經調查後雖還教師清白，但調查時間相當於一個學期之久。之後，該名教師做了四件事，一是調離了服務廿三年的學校，二是告訴家中二名女兒「以後不要當老師」，三是當可以退休的那天，絕對要馬上退休，四是不再對學校提供任何有幫助的建議。

鄭英耀表示，從國教署內部資訊顯示，不少投訴都是匿名，若能先處理匿名問題，至少可讓現場一半教師不受干擾。另教育部也沒有放棄讓行政專職化，希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力，優先提供人力上的支援。

教育部表示，將依不同型態學校的實際需求進行規畫，非齊頭式「一校一人」。而因應財劃法施行後的預算結構改變，將優先針對所轄國立學校規畫。

鄭英耀 全教總 SUPER教師獎

延伸閱讀

教師遭濫訴好灰心 教育部長鄭英耀提解方：先從不處理匿名投訴著手

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵

屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

相關新聞

多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知

有考生參加托福網考，今天一早到台中市南區考場，卻發現測試中心沒開門，撥打電話也無人接聽。上網查詢才發現已更改考試時間、地...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

透納展最後倒數

今年夏天最受矚目的西洋藝術大展「威廉．透納特展」自開展以來熱度不減，不僅在藝術圈掀起廣大回響，更在社群媒體上引發熱烈討論...

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代...

台師大英語適性閱讀比賽 第一名國小生比賽期間讀171本英文書

國立台灣師範大學舉辦「第二屆SmartReading－English (SRE)英語適性閱讀比賽」，今天舉行台北場頒獎典...

教師遭濫訴好灰心 教育部長鄭英耀提解方：先從不處理匿名投訴著手

全國教師工會總聯合會今舉行114年度SUPER教師獎頒獎典禮，表彰教師成就。全教總再呼籲，教育部應正視現場濫訴問題，教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。