SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
全國SUPER教師獎得主昨開心合影，由左至右分別為幼兒園組潘宜君、國小組潘怡如、國中組邱韶瑩、高中職組張宇泰、大專組陳淑雅。圖／全教總提供
全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機，助板金科應屆畢生八成考上國立大專校院，獲得全國獎項殊榮；同樣獲獎的新北秀朗國小教師潘怡如則是開心說「如今社會百工都有我的學生，我是最富有的人。」

由全教會與全教總舉辦SUPER教師獎，今年共有五十名教師獲獎，其中有五人獲全國獎，除張宇泰、潘怡如外，還有屏東霧台鄉附幼教師潘宜君、福和國中教師邱韶瑩、中國醫藥大學教授陳淑雅獲全國獎，基隆市立八斗高中（國中部）教師盧佳怡與新北市鶯歌工商教師廖昱誠老師則獲評審團特別獎。

潘怡如曾幫助家境不利學生辦理親人後事，也曾和英文老師借課，幫英文字母Ａ到Ｚ都認不得的學生補課。她哽咽表示，自己求學階段成績也成一落千丈，但當年萬華國中國文教師蕭寶墉勉勵她「要努力突破階級複製的困境」，蕭師的勉勵，點燃自己想成為教師的念頭，「如今社會百工都有我的學生，我是最富有的人。」

張宇泰留著龐克頭，他笑稱「這樣比較有威嚴。」近年教育部規定八時到校即可，但他堅持學生七時卅分就要到，除了自己會陪伴學生外，也要求學生間互助、一起練習解題。

張宇泰說，技高學生通常成績較落後，若只注重成績，只會讓學生更沒自信，因此嘗試串聯業界合作，讓學生練習技能，且為了為鼓勵學生跨域，自己以身作則，學開堆高機、用麥塊學機械。

潘宜君以二至六歲混齡班需求設計個別化的課程，並融入在地文化與魯凱族語沉浸式教學。

