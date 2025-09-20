全球僑生歌唱大賽總決賽 分組冠軍登國慶晚會獻唱

快訊

中央社／ 台北20日電
僑委會及客委會20日聯合舉辦「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽，國內僑生組獲獎者與主任秘書榮幼娥（右4）、處長林季蓉（右3）、客家委員會參事孫于卿（左4）及評審們大合照。（僑委會提供）中央社
僑委會表示，「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽今天登場，逾600名報名僑生經初賽、準決賽以及總決賽選出19名得獎者，國內僑生組冠軍可在國慶晚會獻唱。

僑委會晚間發布新聞稿指出，僑委會及客委會今天聯合舉辦「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽，僑委會主任秘書榮幼娥、僑教處處長林季蓉及客委會參事孫于卿皆親臨現場。

僑委會說明，今年賽事報名人數突破600人，除了來自各國的僑校學生及透過「3+4產學攜手合作僑生專班」、「四年制產學合作學士班」等多元管道來台就讀的僑生外，各地「台灣華語文學習中心」的學員也熱烈響應，僑生歷經AI線上初賽、線上準決賽才能進入總決賽。

僑委會表示，今年35首指定曲包含經典華語、台灣台語、台灣客語歌曲，總決賽更有參賽者以自創曲參賽，展現出獨有的音樂風格與創作能量，同時，台語與客語演唱者人數也較往年增加，不僅彰顯多元語言文化的傳承與活力，呈現豐富多彩、兼具在地特色與國際視野的音樂樣貌。

僑委會說，總決賽的評審陣容包括主辦單位力邀資深音樂人丁曉雯、金曲獎客語歌王黃子軒、二度入圍金曲獎的台語歌手林俊逸，透過專業點評，為比賽增添了深度與亮點。

僑委會表示，主辦單位於中場休息特別安排表演嘉賓登場，邀請來自馬來西亞的實力派歌手陳佩賢Jesslyn，以及2024年國內僑生組第一名吳欣霖帶來精彩的演出，觀眾在欣賞選手實力之餘，也享受到一場宛如小型演唱會般的體驗。

僑委會說，總決賽獎項包括「海外僑校（團）學生組」及「國內僑生組」前3名、「最佳台灣台語歌曲表演獎」、「最佳台灣客語歌曲表演獎」，以及「優選」3名，「台灣華語文學習中心組」選出前3名獲獎者；此外「國內僑生組」第1名除可獲得獎金新台幣10萬元，更可獲得參加國慶晚會演出獻唱機會。

客語 僑委會 台灣台語

