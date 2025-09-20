台師大英語適性閱讀比賽 第一名國小生比賽期間讀171本英文書

國立台灣師範大學舉辦「第二屆SmartReading－English (SRE)英語適性閱讀比賽」，今天舉行台北場頒獎典禮。「樂在閱讀獎」表揚在比賽期間累計閱讀書籍數量最多的學生，今年由溪口國小林姓學生獲得，於比賽期間總計閱讀171本英文書。

本屆頒獎典禮延續上屆四個獎項，「閱讀進步獎」表彰前後測成績進步明顯的學生，「持之以恆獎」獎勵在比賽期間養成規律不間斷閱讀習慣者，「樂在閱讀獎」表揚在比賽期間累計閱讀書籍數量最多的學生，以及「閱讀菁英獎」針對閱讀能力超過同儕的學生給予獎勵。本屆也新增「閱讀躍升獎」，針對與第一年相比閱讀量提升的學生給予鼓勵。

又因應不同學校時程規劃，也確保公平性，本年度依照學校加入比賽時間分成A、B、C、D四個組別，並分別於各組別內評選獎項，本屆比賽各組別共133名中小學生獲獎。

台師大指出，來自溪口國小的林同學連續兩屆榮獲「傑出學生表現獎」並在「樂在閱讀獎」中拿下第一，該生第一屆閱讀150本書，第二屆再進步為171本，今年也同時獲得「閱讀菁英獎」和「持之以恆獎」第一名。 來自中正國中的蔡同學不僅在比賽過程中閱讀了99本書，更在後測成績中進步了58分 ，較前測成績進步幅度接近50%，並同樣獲得了「樂在閱讀獎」、「閱讀進步獎」兩個獎項。

台師大副校長宋曜廷表示，SRE適性閱讀平台是台師大研究團隊運用人工智慧技術，專為以英語為外語的台灣學生量身打造的英語閱讀平台。平台參考合課綱及多家出版社教科書，透過機器學習技術，為平台上的讀本進行適合台灣學生英語閱讀程度的難度分級（SRE值）。

宋曜廷談到，該分級不但可直接對應國際通用的藍斯閱讀分級（Lexile），且較藍斯閱讀分級更精細。以國小及國中的英語課文為例，藍斯閱讀分級模型僅能將教材分類為三個難度等級，SRE模型則可將分級與每個年級難度一一對應，任何程度的英語學習者，都可以快速找到適合的書籍。

