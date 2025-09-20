快訊

多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知

中央社／ 台中20日電
學生考場示意圖。圖／AI生成
學生考場示意圖。圖／AI生成

有考生參加托福網考，今天一早到台中市南區考場，卻發現測試中心沒開門，撥打電話也無人接聽。上網查詢才發現已更改考試時間、地點，考生氣炸，不滿主辦單位僅在網路公告，事前未通知。

台中市莊姓考生告訴中央社記者表示，為準備出國留學資料報考托福網考，一次報考2場，7月已完成第一場考試，同樣在台中市南區復興路上的考場進行線上考試。今天是第二場考試，一早由父親載往考場，卻發現大門深鎖，撥打門上的聯繫電話也無人接聽。

她說，上網查詢才驚覺該考場已暫停營業，但主辦單位事前未通知，僅在官網公告將考試延後至10月29日，地點也改到新竹。

另名黃姓考生因求職需外語能力憑證，她同樣報考2場考試，第一場也是在復興路考場舉行。她表示，因考試需驗證身分，今天提早30分鐘抵達，但考場沒開門，上網想查詢電話，才發現該處已暫停營業，考試時間地點還被擅自更改。雖有下次的考試時間，但心情已大受影響。

莊姓考生進一步查詢發現，日前有人對該考場留言「如果不開就不要在ETS官網出現，撤下來很難嗎」。對此，教育測驗中心則回覆，考場暫停服務是由ETS決定，並非他們安排，對於考場安排未能及時更新，深表遺憾。

托福測驗（TOEFL）台灣總代理忠欣公司回應中央社記者指出，目前不確定該名考生是參加哪一個考試。今天的TOEFL Primary Tests有順利考完，但如果參加的是TOEFL iBT，考場並非由忠欣公司統一管理，而是由美語業者、大學、機構等安排考場，考生如果有疑問，建議可向辦考機構確認，或直接向美國教育測驗服務社ETS反映。

