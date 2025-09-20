他留龐克頭、開堆高機 成大南工板金科教師獲SUPER教師獎

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114年全國SUPER教師獎，首獎及特別獎得主，由左至右分別為幼兒園組潘宜君、國小組潘怡如、國中組邱韶瑩、高中職組張宇泰、大專組陳淑雅，特別獎則為盧佳怡和廖昱誠。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會今舉行114年度SUPER教師獎頒獎典禮。高中職組全國獎得主張宇泰於成大南工擔任板金科教師，用麥塊學機械也會開堆高機，協助板金科應屆畢生8成考上國立大專校院；屏東霧台鄉附幼教師潘宜君自學魯凱族語，帶領幼生學習原住民工藝、文化，獲得幼兒園組全國獎。

張宇泰留著龐克頭，他笑稱，「這樣比較有威嚴」。且樣貌跟特質，學生比較不會聯想到教師身份。由於近年教育部規定8點前到校即可，但他堅持學生7點半就要到，陪伴學生也要求學生間互助，陪學生一起練習解題，即便學生入學時統測成績不一定優異，但今年畢業的板金科學生中，8成都能考上國立大專校院，比前幾志願的技高表現更好。

張宇泰說，進入技高的學生通常成績較落後，若只注重成績發展，只會讓學生更沒自信，因此嘗試串連業界合作，讓學生練習技能、有事情可做，學生就不會無聊。

又為鼓勵學生跨域，張宇泰會開堆高機、用麥塊（Minecraft）學機械，他表示，要鼓勵學生跨域就不能只教學科，自己也要以身作則，如今能看到學生潛移默化，盼讓學生找到更多可能性。

潘宜君以2至6歲混齡班需求設計個別化課程，並融入在地文化與魯凱族語沉浸式教學。她表示，起先要和家長溝通，如告訴不盡然要完全側重學注音符號，也能夠學族語；家長也曾抱怨為什麼都不出作業，但自己是嘗試讓學生接觸部落工藝、文化傳統。

潘宜君也說，也嘗試改造教學環境，與其設計跟學生文化無關的學習區，不如設計串珠區、編織區等，改用部落的文化和語彙教導學生，一樣能借文化學習設計甚至數學；也規劃親子共讀袋，讓家長帶領家長，進而強化親子共讀和閱讀習慣，盼減少偏鄉幼生依賴3C的困境。

新北永和秀朗國小老師潘怡如獲得國小組全國獎。她曾幫助家境不利學生辦理親人後事、聯繫原生父母接手照顧；曾和英文老師借課，補足五年級學生英文字母Ａ到Ｚ都認不得的困境，無償幫學生做國文、數學補強。

「過去的畫面，就像跑馬燈從我眼前跑過」。潘怡如哽咽表示，她求學階段成績也成一落千丈、不想讀書，但當年萬國華中國文教師蕭寶墉勉勵她，要努力突破階級複製的困境，是蕭師的勉勵，點燃自己也想成為教師的念頭，「社會百工都有我的學生，我是最富有的人」。

全教總表示，SUPER教師獎評審團，並由前考試院長黃榮村教授擔任主席，評審團成員涵蓋歷屆SUPER教師獎得主、校長、各級學校教師、家長團體、媒體人士、NGO代表以及關心教育的社會賢達，今年獲獎教師計50人，幼兒園組到大專組各階段分別選出5人獲全國獎，並另設有評審團獎2名。

