網傳中一中防災演練致詞僅花2秒 校長喊「假的」還原真相
昨天是國家防災日，台中一中配合防災演練，網傳台中一中校長致詞只花兩秒就喊「解散」，放生學生，超短致詞，引起網友廣大迴響。校長林隆諺今發文澄清，「假的」，其實他講十幾秒，並附上致詞內容逐字稿。
昨日防災演練後，台中一中學生在網路平台PO文，指校長林隆諺致詞只花兩秒喊「解散」，讓網路瘋傳喊「帥死」、「別人的校長總是比較好」。林隆諺也收到不少詢問，他今日凌晨在臉書發文，「不用問了，直接統一回答比較快」」。
針對外傳「校長防災演練結束只說兩個字：解散」、「校長只說一句話：天氣很熱，解散」，林隆諺澄清，「假的」，說兩個字不如不說，直接讓教官原地解散比較快。他其實說了好幾句，並附上致詞內容。
林隆諺說原文是，「各位同仁、老師、同學大家好。幫我計時一分鐘，如果我沒有講完，大家原地解散」。因為要先給期待，增加學生聽講的可能性，他致詞說了，「天災難測、居安宜思危、演練應謹慎」，還是要有前言，提醒學生演練重要性。
接著他又說，「今年和去年相較，集合多了一分鐘，請改善」，因為需改進處還是要點出來，提升下次進步的可行性，接著他才說「天氣很熱，解散！」。因為真的很熱，回去上課比較實在，致詞約10出頭秒，「還行」。
