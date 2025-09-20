教師遭濫訴好灰心 教育部長鄭英耀提解方：先從不處理匿名投訴著手

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，針對校事會議濫訴，預計先從不處理匿名投訴著手。記者許維寧／攝影
教育部長鄭英耀表示，針對校事會議濫訴，預計先從不處理匿名投訴著手。記者許維寧／攝影

全國教師工會總聯合會今舉行114年度SUPER教師獎頒獎典禮，表彰教師成就。全教總再呼籲，教育部應正視現場濫訴問題，教育部長鄭英耀則回應，針對校事會議濫訴，預計先從不處理匿名投訴著手；再者，也希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力。

全教總理事長侯俊良表示，近日接到工會夥伴反應，一名教師因學生在班上蠱惑其他學生抽菸、喝酒，依校規該生必須被記過，但教師不希望，僅要求學生一天兩節下課，扣除上廁所的時間站立反省，但就遭學生投訴，即便學校認為該案不需要調查，但校長仍執意。

侯俊良表示，後來該案經調查後教師確實沒事，但調查時間為今年1月至5月，相當於一個學期之久。之後，該師做了4件事，一是調離了服務23年的學校，再者，其告訴家中2名女兒，以後不要當老師；第三，該師表示當他可以退休的那天，絕對要馬上退休；第四，則是不再對學校提供任何有幫助的建議。

侯俊良說，該名教師曾經也獲得SUPER教師獎，「我非常難過。」教師會會站在教師的立場協助，但校事會議延伸的問題，也需要教育部一同努力解決。

鄭英耀則表示，去年滿70歲其實應該可以退休了，「但我是憤青，我對台灣的教育熱情沒有減少。」教師確實面對包括濫訴在內的各種挑戰，但從教育部國教署內部資訊顯示，不少投訴都是匿名，若能先處理匿名問題，至少能可現場一半教師不受干擾。教育部的心情和教師一樣，也相信兒少權益、教師專業，兩這可以兼顧。

鄭英耀也說，去年上任時就表示，一定會想辦法一起解決問題，又除了校事會議外，如何讓行政專職化教育部也沒有放棄，又配合財劃法，教育部已經撥了955億到地方，教育部希望和地方政府合作，讓學校一年增加一個行政人力，優先提供人力上的支援。

鄭英耀也勉勵教師，現在的教師要有熱情、耐心、專業外，還要永不灰心。沒有老師，台灣不會在國際發光，國際也不會看到台灣的貢獻。

鄭英耀 教育部 全國教師工會總聯合會

