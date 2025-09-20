馬來西亞升學選項多 台灣推雙邊交流計畫拚品質

近5年來台灣前3大專生境外生來源國仍是越南為首，印尼居次，馬來西亞第3。越南來台就讀人數翻倍，馬來西亞人數則逐年下滑，2024年首次不足1萬人。教育與駐外單位希望透過各種交流計畫，強化台灣和大馬連結。

教育部統計2024年大專校院境外生人數，自2020年9萬895人起連年成長，2024年達12萬3188人，已回到疫情前水準。東南亞一直都是境外生主要來源國，惟來源結構出現變化，2019年起越南、2020年起印尼的來台人數相繼超越馬來西亞。

●台灣曾獨霸華文高教 累積13萬大馬人留台

馬來西亞採多源流教育體系，中學階段分別有政府學校如國中、華中及民辦學校如「華文獨中」。獨中採行與台灣相同的「6年制中學教育」，高三時可報考「華文獨中統一考試（簡稱：統考，UEC），然其文憑目前不受馬國政府承認，無法申請馬國政府公立大學。因此，部分獨中學生選擇海外升學或馬國私立大學。海外升學過去則以台灣為主。

馬來西亞華校董事聯合會總會（下稱董總）主席陳友信認為，若從文化、社群面來看，大批早期留台校友回國後，在教育、媒體、文化界扮演重要角色，留台情懷影響大馬華人社會甚深。

馬來西亞擁有全世界最大的留台總會，馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和說，馬來西亞共有約13萬名留台人。

吉隆坡循人中學校長羅洪賢指出，馬來西亞自1960年代起形成赴台升學潮，歸國者成為獨中師資來源，「除了新加坡南洋大學畢業的，就是台灣回來的。且南洋大學於1980年停辦」。

董總數據顯示，獨中教師最高學歷以大馬本地大專為主，其次為台灣大專。2024年獨中師資學歷前3分別為大馬本地大專占56%、留台占27%、留中占8%。

留台網絡的建立，常見老師介紹學生、父母影響子女。「我爸是台灣畢業的，他一直跟我說台灣不錯」就讀銘傳大學的蕭宇恆說。他曾評估赴中國就讀，但考量到當地國際生兼職打工的限制，最後選擇台灣。

●中國崛起 華教選項增多

「中國地大人多，機會也多」就讀中國傳媒大學的陳冠宇說。他高三時，在升學顧問協助下申請海外院校，他認為日本市場飽和、挪威費用高昂，台灣則是地方較小，市場也較小。

陳友信表示，1974年中馬建交後，赴中升學管道漸成形。2000年後留中人數逐年增加；2005年「留華同學會」成立，作為以留中生為主要服務對象的學生與校友平台。

彭慶和提及，中國2013年提出「一帶一路」政策，積極招生，並且提供多元獎助學金。根據星洲日報數據，馬國赴中留學生自2018年的8000人，隔年增至9500人。

巴生興華中學校長蘇進存指出，相較其他國家，中國的大學選擇更多、曝光度也更高，加上赴中旅遊普及，家長與學生取得資訊更容易，因此會將留中納入升學考量。

董總數據指出，大馬華文獨中生海外升學去向，留中占比逐年上升，先超越留新加坡占比，至2018年更曾超越留台占比。北京大學校友會秘書長陳冠良表示，前往北大的馬國學生，2009年開始每年約6至10名學生，2018年後人數快速增加，每年約有50至60名學生。

曾於2013年前後就讀馬來西亞獨中的秦皓南、秦皓洋兄妹觀察，約自2017、2018年起，中國大學在馬更積極招生；與過去相比，中國的文化輸出亦明顯增強。隨著小紅書、抖音等平台興起，他們認為「台灣在華語圈的大眾文化影響力正逐步被中國取代」，而這股文化軟實力也連帶影響海外升學選擇。

●升學管道多 分散留台生源

不只多了中國這條升學管道，「跨境教育」如雙聯學位、海外分校，已成各國高教的重要方向。自2000年起，馬國政府積極引進國際學校設分校，如澳洲摩納希大學馬來西亞分校（Monash UniversityMalaysia）、英國諾丁罕大學馬來西亞分校（University of Nottingham Malaysia Campus）、中國廈門大學馬來西亞分校等。

彭慶和表示，當地新開設的大專院校愈來愈多，「馬來西亞學子多選擇本地學校就讀」。根據董總統計數據，近年選擇國內升學的人數逐年上升，至2021年時，國內升學比例已達7成。

●人數非首要目標 教育是長遠外交力量

馬國來台就讀學生數在2017年到達高峰（1萬7419人）後，逐年下降，2024年為9686人。

駐馬台北經濟文化辦事處教育組組長廖苡亘表示，外界關注馬籍生留台人數變化的同時，應同步觀察馬來西亞學生全球流動趨勢。她指出，近年馬國國內升學選擇多元，確實影響赴外人數，倘以馬生赴美為例，2023年人數亦較2017年高峰減少約40%。

廖苡亘表示，在招生工作上，重要的是提供學生及家長完整資訊，避免學生與就學端期待落差，「我們盡量讓資訊透明完整，讓想去台灣的人找到符合需求的學校」。

她於2014至2017年間曾派駐馬來西亞。她回憶與留台人互動時，感受到教育的外溢效應，「教育是長遠的外交力量」；希望工作不僅限於招生，而是能透過教育合作，連結台灣和馬來西亞。

廖苡亘分享目前她經手的雙邊交流計畫，包括優秀外國青年來台蹲點計畫TEEP（Taiwan ExperienceEducation Program）、華語文獎學金、華語研習團，與產學合作的「新型專班」，希望更多馬國青年與台灣連結。如同陳友信所說，「與其拚人數，不如拚品質」。

商品推薦