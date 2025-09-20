快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

聽新聞
0:00 / 0:00

台南平原在台灣史前史的關鍵角色 李壬癸今下午中研院南院說從頭

聯合報／ 記者何定照／即時報導
中央研究院院士李壬癸今天下午將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角色」。圖／聯合報系資料照片
中央研究院院士李壬癸今天下午將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角色」。圖／聯合報系資料照片

台南是台灣歷史起點，今天下午3點至5點，中央研究院院士李壬癸將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角色」，歡迎各界到現場聆聽。

活動地點在中央研究院南部院區關鍵議題研究中心一樓演講廳（台南市歸仁區歸仁十三路一段100號），可現場報名，中央研究院台灣史研究所研究員、曹永和文教基金會董事長林玉茹主持。

活動由曹永和文教基金會主辦，中央研究院台灣史研究所協辦，台灣歷史學會、南瀛國際人文社會科學中心、國立成功大學歷史學系、國立台南大學、國立台灣歷史博物館、台灣大眾史學協會等協辦。

台南 永和 成功大學

延伸閱讀

台南廣達「游於藝」巡迴展開跑 化身螞蟻感受「見微知美」

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

改建利益龐大誘人 民間文資與老建築保存論壇公認保存老屋挑戰多

中研院兒童科普日合併院區開放日 10/19登場

相關新聞

台南平原在台灣史前史的關鍵角色 李壬癸今下午中研院南院說從頭

台南是台灣歷史起點，今天下午3點至5點，中央研究院院士李壬癸將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角...

大愛菁師獎得主賴惠文 讓學生被看見

今年大愛菁師獎共有六十四位得主，代表致詞的莊敬高職副校長賴惠文分享自己的經歷。她說，曾因意外失去孩子，也失去音樂演奏的事...

「民間師鐸獎」大愛菁師獎 64人獲殊榮

九二八教師節將至，由陳玲、懷恩基金會與救國團合辦的「教育大愛菁師獎」，昨天在台北晶華飯店舉行，由前總統馬英九頒給六十四位...

意見不合遭調查？工會指校事會議淪「整肅工具」 校長協會發聲明

近來網路有許多教師、工會代表分享因與學生小衝突、意見相左，就動輒遭校方以調查，批判「校事會議」已成為校長整肅異己的工具。...

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教...

國高中生飲酒率高得離譜 專家建議25歲後再飲酒

台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。