台南平原在台灣史前史的關鍵角色 李壬癸今下午中研院南院說從頭
台南是台灣歷史起點，今天下午3點至5點，中央研究院院士李壬癸將於中研院南部院區演講「台南平原在台灣史前史上所扮演的重要角色」，歡迎各界到現場聆聽。
活動地點在中央研究院南部院區關鍵議題研究中心一樓演講廳（台南市歸仁區歸仁十三路一段100號），可現場報名，中央研究院台灣史研究所研究員、曹永和文教基金會董事長林玉茹主持。
活動由曹永和文教基金會主辦，中央研究院台灣史研究所協辦，台灣歷史學會、南瀛國際人文社會科學中心、國立成功大學歷史學系、國立台南大學、國立台灣歷史博物館、台灣大眾史學協會等協辦。
