起床前先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考卻成唯一上榜者

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，一起應考的十多個朋友，只有她有孩子要帶。她白天工作、晚上還要帶3個孩子，從家人到朋友都不看好，她卻準備五個月就考上，還成為同儕中唯一考上者。分析自己排除萬難的秘訣，江宜靜認為，除了擁有在嘈雜環境也能安靜讀書的天賦異稟，還有斬斷後路、「背水一戰」的驚人決心。

在幼兒園擔任教保員十年，江宜靜待過私幼、非營利幼兒園，但發現工作壓力大，薪資卻不如公立幼兒園，下定決心考試取得公幼教職。為了備考，她毅然辭掉非營利幼兒園的穩定工作，轉作國小私幼的代理教師，希望有更多時間準備考試。

身兼教職和母親雙重角色，江宜靜必須用比別人更「捉襟見肘」的時間準備考試。她想出一個絕招，在還沒上補習班的函授課程前，便先刷考古題，從一天刷50題到一天刷200題。她每天早上提早兩個小時起床刷題，中午再將還沒做完的題目繼續完成，晚上則將白天的錯題印出來貼在錯題本中，並利用阿摩線上測驗或google 找解題敘述。她認為，先做考題會知道考官的想法和題目趨勢，讀書時更能精確掌握方向。

江宜靜認為刷考古題是備考關鍵。她每天還沒離開床舖，就先在床上刷個50題。就連哄小孩時，她也總是邊哄小孩邊刷題，「孩子也很習慣」。

自認擅長圖像記憶，江宜靜在補習班的指導下學會畫各種網絡圖、脈絡圖，幫助深刻記憶。她也擅長用「小確幸」慰勞自己，順利完成今天的進度後，會給自己一個小獎勵，如喝一杯飲料、吃一塊蛋糕。

回首備考的心路歷程，江宜靜說，帶孩子讓她無法參加同期考生的讀書會，一路來都是孤軍奮鬥。辭掉穩定的非營利幼兒園工作，也被不看好的親人要求趕快想好沒考上的「後路」。但孤獨和不被看好反而激勵了她，決心完成大家眼中「不可能的任務」。她勉勵考生「不管人家說甚麼，想做就去做」、「當你想做這件事 全世界都會幫助你」。她謝謝那些告訴她「你可以」的朋友，也建議考生上場前告訴自己「我可以」，「一句『我可以』，擁有多麼大的力量。」 表格。 表格。

