大愛菁師獎得主賴惠文 讓學生被看見
今年大愛菁師獎共有六十四位得主，代表致詞的莊敬高職副校長賴惠文分享自己的經歷。她說，曾因意外失去孩子，也失去音樂演奏的事業，此時撫慰心靈創傷的就是學生們，他們都成了自己的孩子。
長期推動藝術與人文素養的賴惠文說，自己以「當學生的貴人，不做過客」自勉，希望引領孩子們跨領域學習，讓「被看見」成為每位青少年的起點。
高雄楠梓特殊學校瑞平分校主任梁信忠表示，小時候非常叛逆，多次遭退學與休學。父親忍不住開罵「如果能考上大學，我的頭給你當球踢」。但如今自己已是犯罪防治學博士，並擔任大學社工系助理教授。這必須感謝一路上太多師長的貴人相助，更要感謝任教的孩子們成就了自己。
教育部前部長、台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「孝親」與「尊師」是中華文化兩大傳統美德，感謝馬英九在總統任內恢復扁政府停辦的師鐸獎，也要肯定陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑將大愛菁師獎辦得有聲有色，成為「民間師鐸獎」。
吳清基也呼籲，少子化帶來學校整併潮，政府必須正視教育不平等，尤其是城鄉差距與社經弱勢問題，制度設計必須兼顧多元、公平與品質，讓更多孩子可以向上流動。
