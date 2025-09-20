聽新聞
0:00 / 0:00

大愛菁師獎得主賴惠文 讓學生被看見

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
陳玲、懷恩基金會昨天在晶華酒店舉辦大愛菁師獎頒獎典禮，受邀出席的前總統馬英九（左）擔任頒獎人，將獎座頒給莊敬高職副校長賴惠文（右）。記者許正宏／攝影
陳玲、懷恩基金會昨天在晶華酒店舉辦大愛菁師獎頒獎典禮，受邀出席的前總統馬英九（左）擔任頒獎人，將獎座頒給莊敬高職副校長賴惠文（右）。記者許正宏／攝影

今年大愛菁師獎共有六十四位得主，代表致詞的莊敬高職副校長賴惠文分享自己的經歷。她說，曾因意外失去孩子，也失去音樂演奏的事業，此時撫慰心靈創傷的就是學生們，他們都成了自己的孩子。

長期推動藝術與人文素養的賴惠文說，自己以「當學生的貴人，不做過客」自勉，希望引領孩子們跨領域學習，讓「被看見」成為每位青少年的起點。

高雄楠梓特殊學校瑞平分校主任梁信忠表示，小時候非常叛逆，多次遭退學與休學。父親忍不住開罵「如果能考上大學，我的頭給你當球踢」。但如今自己已是犯罪防治學博士，並擔任大學社工系助理教授。這必須感謝一路上太多師長的貴人相助，更要感謝任教的孩子們成就了自己。

教育部前部長、台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「孝親」與「尊師」是中華文化兩大傳統美德，感謝馬英九在總統任內恢復扁政府停辦的師鐸獎，也要肯定陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑將大愛菁師獎辦得有聲有色，成為「民間師鐸獎」。

吳清基也呼籲，少子化帶來學校整併潮，政府必須正視教育不平等，尤其是城鄉差距與社經弱勢問題，制度設計必須兼顧多元、公平與品質，讓更多孩子可以向上流動。

教師 馬英九 師鐸獎 李棟樑

延伸閱讀

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

台南安平觀音亭散播大愛 重陽敬老禮金數增倍

發揮大愛！兒子依父親遺願 今捐贈新北市消防局高頂救護車

軍友社榮譽理事長慰勞陸軍司令部 提前慶賀九三軍人節

相關新聞

起床前先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考卻成唯一上榜者

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，一起應考的十多個朋友，只有她有孩子要帶。她白天工作、晚上還要帶3個孩子，從家人到朋友都不看...

大愛菁師獎得主賴惠文 讓學生被看見

今年大愛菁師獎共有六十四位得主，代表致詞的莊敬高職副校長賴惠文分享自己的經歷。她說，曾因意外失去孩子，也失去音樂演奏的事...

「民間師鐸獎」大愛菁師獎 64人獲殊榮

九二八教師節將至，由陳玲、懷恩基金會與救國團合辦的「教育大愛菁師獎」，昨天在台北晶華飯店舉行，由前總統馬英九頒給六十四位...

意見不合遭調查？工會指校事會議淪「整肅工具」 校長協會發聲明

近來網路有許多教師、工會代表分享因與學生小衝突、意見相左，就動輒遭校方以調查，批判「校事會議」已成為校長整肅異己的工具。...

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教...

國高中生飲酒率高得離譜 專家建議25歲後再飲酒

台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。