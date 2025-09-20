「民間師鐸獎」大愛菁師獎 64人獲殊榮

九二八教師節將至，由陳玲、懷恩基金會與救國團合辦的「教育大愛菁師獎」，昨天在台北晶華飯店舉行，由前總統馬英九頒給六十四位得主。

基金會董事長李棟樑說，教育是社會進步的基石，教育公平要由關懷弱勢做起，大愛菁師獎為此增加特殊教育與偏鄉教育兩個組，也將校護、教官等納入受獎範圍，感謝所有在教育崗位上奉獻心力的人。

大愛菁師獎創立於二○一二年，累計八三五位得主，是國內規模最大的非官方優良教師選拔，有「民間師鐸獎」之稱。評審作業由救國團邀集專家組成評審委員會，從各地學校推薦名單中，選出最優秀者。過去十四年來，馬英九是「全勤」頒獎人，不管身分是現任或卸任元首，乃至先前新冠病毒疫情期間，都堅持親自到場。

李棟樑說，太太陳玲熱心公益，尤其重視教育與弱勢，因此在她去世後，以其名字成立基金會，繼續幫助需要幫助的人。今年大愛菁師獎共二四七人獲得推薦，未獲獎的老師，也將獲贈紀念品，表達對他們平日付出的感激。

除了大愛菁師獎與弱勢家庭學子助學金，基金會也與聯合報合作，舉辦「偏鄉國小師生台北一日遊」，邀請藝人前進各地榮家獻唱。今年李棟樑慰問新北市五寮、大鵬與桃園三民等偏鄉小學，贊助宜蘭三星的聖嘉民啟智中心，探望創辦人呂若瑟神父。另外與國軍松山醫院合作，推動社區巡迴醫療；捐助新北市淡水、三芝、石門區內弱勢家庭，以及世界和平會、創世基金會、安得烈食物銀行等機構。

今年南、高、屏等地因丹娜絲颱風成災，李棟樑也立即捐助各縣市五百萬元救助金與物資，並且慰勞救災官兵。

