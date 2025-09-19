快訊

意見不合遭調查？工會指校事會議淪「整肅工具」 校長協會發聲明

中央社／ 台北19日電
近來網路有許多教師、工會代表分享因與學生小衝突、意見相左，就動輒遭校方以調查，批判「校事會議」已成為校長整肅異己的工具。示意圖／ingimage
近來網路有許多教師、工會代表分享因與學生小衝突、意見相左，就動輒遭校方以調查，批判「校事會議」已成為校長整肅異己的工具。校長協會今天聲明，校事會議並非由校長一人獨審。

教師節將到，近來社群平台陸續出現多名教師分享經驗，因師生之間意見不合等原因遭投訴，本來都已溝通完畢，學生、家長也都不願再追究，校長卻仍執意要召開校事會議調查。

全國教師工會總聯合會昨天（19日）也召開記者會，指屏東縣琉球國中一名代理教師於109年因過勞猝死，同校教師阿邦（化名）上法庭作證，事後卻因小事遭校長送到「校事會議」調查。琉球國中校長蘇傳桔則澄清，一切依照行政程序處理，並無刻意整肅。

中華民國中小學校長協會今天發布聲明指出，校事會議是依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，學校應於受理檢舉事件後7個工作日內，召開校事會議審議。

校長協會指出，校事會議成員包括校長、家長代表、行政人員、教師會代表、教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士，並非校長一人單獨審議，也不是校長一人的工具

教育部昨日頒獎表揚師鐸獎，部長鄭英耀表示，近年教學現場挑戰多，將在年底前提出校事會議精進方案。校長協會表示「樂見其成」，並對全國在工作崗位敬業教育的教師們表示感謝。

小學 鄭英耀 代理教師 全國教師工會總聯合會

