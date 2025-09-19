意見不合遭調查？工會指校事會議淪「整肅工具」 校長協會發聲明
近來網路有許多教師、工會代表分享因與學生小衝突、意見相左，就動輒遭校方以調查，批判「校事會議」已成為校長整肅異己的工具。校長協會今天聲明，校事會議並非由校長一人獨審。
教師節將到，近來社群平台陸續出現多名教師分享經驗，因師生之間意見不合等原因遭投訴，本來都已溝通完畢，學生、家長也都不願再追究，校長卻仍執意要召開校事會議調查。
全國教師工會總聯合會昨天（19日）也召開記者會，指屏東縣琉球國中一名代理教師於109年因過勞猝死，同校教師阿邦（化名）上法庭作證，事後卻因小事遭校長送到「校事會議」調查。琉球國中校長蘇傳桔則澄清，一切依照行政程序處理，並無刻意整肅。
中華民國中小學校長協會今天發布聲明指出，校事會議是依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，學校應於受理檢舉事件後7個工作日內，召開校事會議審議。
校長協會指出，校事會議成員包括校長、家長代表、行政人員、教師會代表、教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士，並非校長一人單獨審議，也不是校長一人的工具
教育部昨日頒獎表揚師鐸獎，部長鄭英耀表示，近年教學現場挑戰多，將在年底前提出校事會議精進方案。校長協會表示「樂見其成」，並對全國在工作崗位敬業教育的教師們表示感謝。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言