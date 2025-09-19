快訊

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
第十四屆大愛菁師獎頒獎，右四為前總統馬英九，左起為聯合報社長游美月，陳玲基金會董事長李棟樑。記者許正宏／攝影
教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教師得主，由前總統馬英九頒獎。大愛菁師獎創辦於民國101年，十四年已經有835位得主。馬英九不管是現任或卸任元首，乃至新冠病毒疫情高峰，他都堅持到場向老師們表達敬意與謝意。

大愛菁師獎由陳玲、懷恩基金會、救國團、台灣教育大學系統合辦。得獎者經由所服務學校推薦，經過評審委員會選出。基金會董事長李棟樑感謝馬英九多年來持續支持，也感謝負責獎項推薦、評審的救國團工作團隊。希望台灣教育界能有更多如同得獎者一般的良師，願意在最艱困的地方，面對條件最艱困的孩子，對他們產生正向影響，孕育他們的正向能量。

李棟樑說，太太生前就熱心公益，尤其重視教育與關懷弱勢，因此他在她去世後，以其名字成立陳玲、懷恩基金會，繼續幫助需要幫助的弱勢者。今年的大愛菁師獎共有247人獲得推薦，基金會對未獲獎的老師們也將致贈紀念品，表達對大家為下一代付出的感激。

前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「孝親」與「尊師」是中華文化兩大傳統美德，他要感謝馬英九在總統任內，恢復扁政府停辦的師鐸獎，也要肯定李棟樑14年來舉辦大愛菁師獎，讓其擁有「民間師鐸獎」的美名。

馬英九 教師節 李棟樑

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教...

國高中生飲酒率高得離譜 專家建議25歲後再飲酒

台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指...

24小時托育不怕找嘸人 保母工作彈性還能帶小孩上班

高雄市有一處24小時臨托據點，周末經常爆滿，成了育兒家庭的喘息資源；近年來，很多縣市也想推動夜間甚至24小時臨托，卻因人力難找開辦不了；高雄市輔育人員職業工會靠彈性工作配套，還開創「攜子工作」方式，解決人力荒，是個可行的解方。

老師的多重壓力 學生、家長與政策夾擊下現身心困境

在外界眼中，老師似乎擁有穩定的寒暑假與「鐵飯碗」的工作環境，但實際走進校園，卻能看到另一幅截然不同的景象。教師們指出，教...

截肢重生 王致遠用生命教學 獲師鐸獎

教育部昨舉行資深優良教師表揚大會，今年滿四十年的資深優良教師多達五二三人，創下史上最多人數紀錄；另有七十二名教師榮獲師鐸...

校事會議修法 教部年底提出

教師節將至，但教育現場近年面臨種種挑戰，包含校事會議濫訴不斷、行政大逃亡、教師荒等，讓教師大嘆「教師節未必能快樂」。教育...

