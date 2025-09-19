64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教師得主，由前總統馬英九頒獎。大愛菁師獎創辦於民國101年，十四年已經有835位得主。馬英九不管是現任或卸任元首，乃至新冠病毒疫情高峰，他都堅持到場向老師們表達敬意與謝意。

大愛菁師獎由陳玲、懷恩基金會、救國團、台灣教育大學系統合辦。得獎者經由所服務學校推薦，經過評審委員會選出。基金會董事長李棟樑感謝馬英九多年來持續支持，也感謝負責獎項推薦、評審的救國團工作團隊。希望台灣教育界能有更多如同得獎者一般的良師，願意在最艱困的地方，面對條件最艱困的孩子，對他們產生正向影響，孕育他們的正向能量。

李棟樑說，太太生前就熱心公益，尤其重視教育與關懷弱勢，因此他在她去世後，以其名字成立陳玲、懷恩基金會，繼續幫助需要幫助的弱勢者。今年的大愛菁師獎共有247人獲得推薦，基金會對未獲獎的老師們也將致贈紀念品，表達對大家為下一代付出的感激。

前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「孝親」與「尊師」是中華文化兩大傳統美德，他要感謝馬英九在總統任內，恢復扁政府停辦的師鐸獎，也要肯定李棟樑14年來舉辦大愛菁師獎，讓其擁有「民間師鐸獎」的美名。

