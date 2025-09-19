優秀原住民學生獎學金最高5千元 累積逾5萬人獲益
教育部今天表示，自民國107年起發放的優秀原住民學生獎學金，至今已有5萬餘人獲益。高中每學期為新台幣5000元，學業或智育成績須達到同年級的PR70以上。
教育部今天發布新聞稿指出，每學年挹注新台幣2115萬元，用於國小、國中、高中核發學業優秀原住民獎學金。申請學生須具原住民身分、同一學期未領有其他政府機關或公營事業發給的原住民學生獎學金，且改過、銷過或功過相抵後，沒有受小過以上的處分。
這項獎學金在不同的學習階段，要求有些差異，例如高中須前一學期學業或智育成績總平均達同年級、同年級同科（組）或學程的PR70以上（指表現高於70%以上學生），且無任何一科不及格。
花蓮縣私立海星高中上學期有67名學生獲獎，校長陳海鵬表示，這項獎學金能幫助原住民學生輕家庭負擔、專心向學，更重要的是肯定自我，努力提升在校成績，學校將持續鼓勵學生申請。
【文教熱話題】
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言