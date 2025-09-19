快訊

優秀原住民學生獎學金最高5千元 累積逾5萬人獲益

中央社／ 台北19日電

教育部今天表示，自民國107年起發放的優秀原住民學生獎學金，至今已有5萬餘人獲益。高中每學期為新台幣5000元，學業或智育成績須達到同年級的PR70以上。

教育部今天發布新聞稿指出，每學年挹注新台幣2115萬元，用於國小、國中、高中核發學業優秀原住民獎學金。申請學生須具原住民身分、同一學期未領有其他政府機關或公營事業發給的原住民學生獎學金，且改過、銷過或功過相抵後，沒有受小過以上的處分。

這項獎學金在不同的學習階段，要求有些差異，例如高中須前一學期學業或智育成績總平均達同年級、同年級同科（組）或學程的PR70以上（指表現高於70%以上學生），且無任何一科不及格。

花蓮縣私立海星高中上學期有67名學生獲獎，校長陳海鵬表示，這項獎學金能幫助原住民學生輕家庭負擔、專心向學，更重要的是肯定自我，努力提升在校成績，學校將持續鼓勵學生申請。

台幣 原住民 教育部

