國高中生飲酒率高得離譜 專家籲合法年齡提高至25歲

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢，今舉行國際酒癮防治策略交流。記者翁唯真／攝影
台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢，今舉行國際酒癮防治策略交流。記者翁唯真／攝影

台灣飲酒文化盛行，但近年來飲酒型態逐漸從家庭聚會轉向同儕影響，飲酒年齡層也有下降趨勢。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，據國健署2023統計，高中生及國中生過去30天的飲酒率分別達30.4%與11.4%，顯示青少年飲酒問題不容忽視。他建議台灣可借鏡韓國的應用「計畫行為理論」將酒害防治教育推向國中小，並呼籲將合法飲酒年齡提高至25歲。

方俊凱今出席國際酒癮防治策略交流說，據統計台灣大學生在過去30天飲酒率達38.45%，其中14.39%曾有豪飲行為（一次飲用6杯以上）。高中生的過去30天飲酒率為30.4%，國中生則為11.4%。

衛福部心理健康司長陳柏熹提醒，市面上許多便利商店販售的氣泡酒、果汁調酒等外觀繽紛、口感微甜的產品，容易讓年輕族群誤以為沒有危害，逐漸養成飲酒習慣。

方俊凱說，而台灣成年人口中，2022年統計飲酒人口約843萬人，其中100萬人屬於酗酒族群。整體月飲酒率為24.4%，男性32%、女性17.1%；月豪飲率則為3.9%，男性6.5%、女性1.4%。酒精與多種癌症風險密切相關，包括口腔癌、食道癌、肝癌及乳癌等。台灣男性因酒精導致的癌症發生率達8.3%，死亡率8.8%；女性則分別為3.5%與3%。

方俊凱表示，台灣有高達47至53%人口具 ALDH2缺陷，為全球最高比例。這類人飲酒後容易出現臉紅、心悸等症狀，長期下來更增加罹癌風險。

方俊凱說，日本在2013年通過酒精健康相關問題對策基準法，將酒害防治納入健康政策，不僅規範酒駕，還要求酒品標示酒精含量，並透過APP供民眾查詢。例如一瓶330毫升啤酒含約10公克酒精，日本規範男性、女性每日安全飲酒量分別為40公克與20公克，而台灣目前建議量則為20公克與10公克。

方俊凱表示，韓國則透過「計畫行為理論」，在家庭、學校及社區多層次推動教育介入，降低青少年飲酒率。方俊凱認為，台灣在這方面投入仍不足，應加快腳步，將防治向下扎根。

方俊凱說，自2006年起政府提供酒癮治療補助，每人每年最高可獲4萬元，2015年更進一步整合醫療與社會復健服務。然而，2010年衛福部曾草擬酒害防制法，內容涵蓋廣告限制、健康稅與警示標語等，但因酒商強烈反對及部分民眾憂慮米酒價格上漲，最終未能通過。現行僅針對酒駕加重刑責，對酒品廣告、稅收與社區治療制度仍無專法規範。

「提升合法飲酒年齡至25歲」方俊凱表示，除持續強化社區治療網絡外，更應在教育端投入資源，避免青少年過早接觸酒精。

