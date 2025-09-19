老師的多重壓力 學生、家長與政策夾擊下現身心困境

在外界眼中，老師似乎擁有穩定的寒暑假與「鐵飯碗」的工作環境，但實際走進校園，卻能看到另一幅截然不同的景象。教師們指出，教學現場如同多重壓力鍋，壓力來源不只來自學生與家長，還有政策與社會期待的多重夾擊。

台南市教育產業工會副秘書長、文元國小老師賀憶娥表示，現在的班級經營難度明顯增加。「有些孩子來自教養觀念不足的家庭，或者本身有情緒障礙。」她描述，課堂中若突然有孩子情緒爆發，可能直接摔桌椅，老師得即時處理並安撫全班同學，同時還要顧及課程進度。

「我們國小老師幾乎全天候待在班上，學生有任何求助都必須立刻回應。」賀憶娥說，這樣的高壓環境讓老師的專業教學工作不斷被突發事件打斷，精神緊繃成了日常。

除了學生，家長也是老師壓力的重要來源。賀憶娥表示，許多家長將孩子在家的狀況歸咎於老師，甚至要求老師協助解決家庭問題。高雄市勝利國小老師黃慧瑜也提到，老師最大的壓力來自家長，其次才是學生。她分享，孩子回家後常因轉述不完整，引發家長誤會。有時候家長會因為孩子的一句話就打1999檢舉，老師卻是最後一個才知道自己被投訴的人。

她舉例，學生考試沒寫完就下課，回家卻告訴家長「老師硬收考卷」。實際上老師已再三叮嚀「寫完才能下課」，但家長聽到孩子的版本後，往往對老師的教學產生不滿，甚至上門理論。這些錯位的資訊，加重了親師之間的緊張與不信任。

台北市濱江國小的張育倫老師則提到政策與制度、行政與活動等等也是壓力源，她表示，老師除了教學，還要負責各種行政與活動，幾乎關乎學生的一切事務，最後都落在老師肩上。加上社會普遍認為「老師是聖職」，讓許多老師投入過度時間在學生身上，卻因此忽略了自己的家庭，導致家庭關係緊張，甚至健康惡化。

她進一步指出，現在學生學習動機普遍不足，差異化明顯，老師必須因材施教。「比起過去單純授課，現在的老師要同時滿足不同學生的需求，壓力自然倍增。」

教育部近年推出的「身心調適假」，原本設計是希望讓老師能喘口氣。然而老師們卻認為這是假福利。

賀憶娥表示，老師連補休都不一定休得完，怎麼可能真的去請身心調適假？她解釋，請假不僅要自己找代課老師，回來還得補上進度，甚至收拾家長與學生的不滿，形同「請假更累」。此外，三天調適假還被算在14天事假裡，讓老師感到「看得到卻用不到」，甚至擔心一旦向家長說明請了「身心調適假」，會被認為是不適任老師，反而背上汙名。

黃慧瑜也認為，調適假對老師幫助有限，「就算請了假，家長還是會狂call老師。」她主張真正的解方應該是「降低班級人數」與「合理調整授課堂數」，而非流於表面的假期設計。

至於如何舒緩身心？張育倫則觀察，年輕老師會透過數位工具提升工作效率，或以運動、社團轉移壓力。有些老師參與正念課程、同儕支持團體，雖然成效有限，但至少讓老師知道「不是孤軍奮戰」。不過她也坦言，許多老師擔心面子或被貼標籤，對心理支持資源的使用率仍偏低。

賀憶娥老師表示，同事之間的互助非常重要。當家長誤解或壓力湧來，與經驗豐富的老師分享、傾聽彼此心聲，能減緩孤立感。

高雄市勝利國小老師黃慧瑜則認為，老師不用事事高標準，有時轉念，努力不一定能夠讓所有人都滿意，心理壓力會比較小。她也認為，學會理解家長想法，從專業角度回應質疑，也能降低親師衝突帶來的心理負擔。

