快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議修法 教部年底提出

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教師節將至，但教育現場近年面臨種種挑戰，包含校事會議濫訴不斷、行政大逃亡、教師荒等，讓教師大嘆「教師節未必能快樂」。教育部長鄭英耀昨出席資深優良教師表揚大會時表示，為了強化對教師的支持，將在年底前提出校事會議精進方案。

據了解，教育部近期正開會討論修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，目前較有共識的修法內容有二，一是限制匿名檢舉，以減少投訴案量。再來是校事會議案件受理機制，未來可能再透過修法，落實「先由學校決定受理，再召開校事會議」的原則。

鄭英耀坦言，近年來教育現場的挑戰比過去更多，行政工作、家長期待與快速變動的社會環境，都讓教學變得不容易。

鄭英耀說，為了強化教師的支持系統，教育部這些日子針對校事會議運作廣徵意見，研議優化處理機制，保障教師安心教學，學生專心學習，希望在今年年底前提出精進方案。

全教總理事長侯俊良認為，限制匿名檢舉僅是減少投訴的案件量，雖然能讓規範更明確是好事，但本次修法的重點應該放在案件受理的決策機制。

侯俊良表示，若是案件嚴重性還不到要由校事會議處理的程度，就不應該受理，循一般考核等規定處理就好，地方政府及教育部要支持教學現場的專業判斷。

教師 全教總 鄭英耀 教師荒 教師節

延伸閱讀

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

相關新聞

9歲寫「記帳APP」爆紅！新北神童架網站、直播教AI 蕭美琴嗨：下世代的正能量

新北市一位綽號「海馬」的10歲小學生，每天清晨六點半就起床寫程式，並利用ChatGPT輔助除錯，開發出智慧型手錶Apple Watch記帳App爆紅…

截肢重生 王致遠用生命教學 獲師鐸獎

教育部昨舉行資深優良教師表揚大會，今年滿四十年的資深優良教師多達五二三人，創下史上最多人數紀錄；另有七十二名教師榮獲師鐸...

校事會議修法 教部年底提出

教師節將至，但教育現場近年面臨種種挑戰，包含校事會議濫訴不斷、行政大逃亡、教師荒等，讓教師大嘆「教師節未必能快樂」。教育...

哆啦A夢展 玉山Wallet有優惠

「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在華山文創園區展出。展覽獨家贊助方「玉山金控」為回饋...

賴總統談教育：未來是全面 AI、淨零轉型的時代

賴清德總統18日出席2025年師鐸獎表揚大會。談及教育議題，他表示，未來是一個全面人工智慧化、淨零轉型的時代，政府跟各大...

師鐸獎得主籲降低畢業學分 鼓勵學生捨棄標準答案思維

國立中山大學副教授王致遠因病治療而失去四肢，往後回到課堂上持續努力，盼刺激學生思考、捨棄標準答案；新北市三多國小教師江彥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。