校事會議修法 教部年底提出

教師節將至，但教育現場近年面臨種種挑戰，包含校事會議濫訴不斷、行政大逃亡、教師荒等，讓教師大嘆「教師節未必能快樂」。教育部長鄭英耀昨出席資深優良教師表揚大會時表示，為了強化對教師的支持，將在年底前提出校事會議精進方案。

據了解，教育部近期正開會討論修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，目前較有共識的修法內容有二，一是限制匿名檢舉，以減少投訴案量。再來是校事會議案件受理機制，未來可能再透過修法，落實「先由學校決定受理，再召開校事會議」的原則。

鄭英耀坦言，近年來教育現場的挑戰比過去更多，行政工作、家長期待與快速變動的社會環境，都讓教學變得不容易。

鄭英耀說，為了強化教師的支持系統，教育部這些日子針對校事會議運作廣徵意見，研議優化處理機制，保障教師安心教學，學生專心學習，希望在今年年底前提出精進方案。

全教總理事長侯俊良認為，限制匿名檢舉僅是減少投訴的案件量，雖然能讓規範更明確是好事，但本次修法的重點應該放在案件受理的決策機制。

侯俊良表示，若是案件嚴重性還不到要由校事會議處理的程度，就不應該受理，循一般考核等規定處理就好，地方政府及教育部要支持教學現場的專業判斷。

