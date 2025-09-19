聽新聞
0:00 / 0:00
校事會議修法 教部年底提出
教師節將至，但教育現場近年面臨種種挑戰，包含校事會議濫訴不斷、行政大逃亡、教師荒等，讓教師大嘆「教師節未必能快樂」。教育部長鄭英耀昨出席資深優良教師表揚大會時表示，為了強化對教師的支持，將在年底前提出校事會議精進方案。
據了解，教育部近期正開會討論修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，目前較有共識的修法內容有二，一是限制匿名檢舉，以減少投訴案量。再來是校事會議案件受理機制，未來可能再透過修法，落實「先由學校決定受理，再召開校事會議」的原則。
鄭英耀坦言，近年來教育現場的挑戰比過去更多，行政工作、家長期待與快速變動的社會環境，都讓教學變得不容易。
鄭英耀說，為了強化教師的支持系統，教育部這些日子針對校事會議運作廣徵意見，研議優化處理機制，保障教師安心教學，學生專心學習，希望在今年年底前提出精進方案。
全教總理事長侯俊良認為，限制匿名檢舉僅是減少投訴的案件量，雖然能讓規範更明確是好事，但本次修法的重點應該放在案件受理的決策機制。
侯俊良表示，若是案件嚴重性還不到要由校事會議處理的程度，就不應該受理，循一般考核等規定處理就好，地方政府及教育部要支持教學現場的專業判斷。
【文教熱話題】
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言