截肢重生 王致遠用生命教學 獲師鐸獎

教育部昨舉行資深優良教師表揚大會，今年滿四十年的資深優良教師多達五二三人，創下史上最多人數紀錄；另有七十二名教師榮獲師鐸獎、廿名教師獲得教育奉獻獎。其中中山大學副教授王致遠罹患非典型感染，造成四肢截肢，然而他克服打擊，用自己的經歷陪伴輔導學生，獲得師鐸獎。

教育部昨天舉行師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀都到場祝賀。賴清德致詞時表示，本次師鐸獎得主來自不同縣市、不同學校，但是都有共同的精神，就是對教育的熱忱與理想，且一路走來始終如一，非常令人敬佩。

王致遠多年前因非典型感染治療，導致四肢壞死截肢，重返學校後，他的教學心態有所改變，過去對學生有時要求很嚴格，但染病後更能體諒有些學生反應快、有些反應慢，過程中要給予他們更多的支持。

王致遠說，不覺得自己有資格去輔導，但會好好地聽學生說、陪對方想，希望透過引導和互動的方式刺激學生思考，勇於追求不同。

曾擔任過空姐的桃園市會稽國中教師倪同娟，利用空姐的經歷，設計英語教學，獲頒師鐸獎。記者曾原信／攝影 桃園市會稽國中教師倪同娟，小學就立志當老師，不過政大中文系畢業的她，一路輾轉從兒童美語補習班老師、代理教師到考教育學分班、取得教師資格，成為正式的英文老師。

從中文系到教英文，為了精進教學，倪同娟還前往英國愛丁堡大學進修英語教學碩士學位，並到美國密西根州教華語。她在課堂上除了講課之外，還運用多媒體影片、對話、戲劇、拍影片、歌唱、繪畫等方式教學。

