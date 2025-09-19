教師身心假 教團籲代課費學校付

公務員身心調適假十月十日實施，外界關注教師的身心調適假何時上路？教團呼籲，身心調適假應為獨立假別，且代課費須由學校支付，否則對教師根本沒有實質效果。

據了解，教育部日前召集教師、家長、大專校院團體研議，但與會者透露，教育部與人事行政總處態度強硬，指公務員身心調適假均包含於事假內，不能只有教師獨立於事假外，該會「有溝沒通」，就是宣講政府立場的摸頭大會。

近年來教師壓力愈來愈大，超時過勞、校園濫訴等事件頻傳。高雄市勝利國小老師黃慧瑜表示，老師最大的壓力來自家長，其次才是學生。她分享，孩子回家後常因轉述不完整，引發誤會，然而家長會因為孩子的一句話就打一九九九檢舉，而老師卻是最後一個才知道自己被投訴的人。

台北市濱江國小的張育倫老師則提到政策與制度、行政與活動等等也是壓力源。她表示，老師除了教學，還要負責各種行政與活動，幾乎關乎學生的一切事務，最後都落在老師肩上，加上社會普遍認為「老師是聖職」，讓許多老師投入過度時間在學生身上，卻因此忽略了自己的家庭，導致家庭關係緊張，甚至健康惡化。

全教總強調，如果身心調適假併入事假，那老師請事假就好了，為什麼還要讓人知道是要做身心調適。全教總理事長侯俊良指出，學生身心調適假都已和事假脫鉤，若教師身心假併入事假將功虧一簣。

高教工會副理事長翟敬宜也說，依教師請假規則，私校教師除法定假別外，是否給薪、自付代課費，由各校自訂，目前多數私立大專校院都要求老師自行支付代課費或自行補課，因此理想狀態，應是將身心調適假獨立，並納入教師請假規則的假別，編制內、外人員都應一體適用。

教育部表示，將兼顧教師身心健康、學生受教權益等，審慎評估並盡速完成修法。

