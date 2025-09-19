教師身心假 教團籲代課費學校付
公務員身心調適假十月十日實施，外界關注教師的身心調適假何時上路？教團呼籲，身心調適假應為獨立假別，且代課費須由學校支付，否則對教師根本沒有實質效果。
據了解，教育部日前召集教師、家長、大專校院團體研議，但與會者透露，教育部與人事行政總處態度強硬，指公務員身心調適假均包含於事假內，不能只有教師獨立於事假外，該會「有溝沒通」，就是宣講政府立場的摸頭大會。
近年來教師壓力愈來愈大，超時過勞、校園濫訴等事件頻傳。高雄市勝利國小老師黃慧瑜表示，老師最大的壓力來自家長，其次才是學生。她分享，孩子回家後常因轉述不完整，引發誤會，然而家長會因為孩子的一句話就打一九九九檢舉，而老師卻是最後一個才知道自己被投訴的人。
台北市濱江國小的張育倫老師則提到政策與制度、行政與活動等等也是壓力源。她表示，老師除了教學，還要負責各種行政與活動，幾乎關乎學生的一切事務，最後都落在老師肩上，加上社會普遍認為「老師是聖職」，讓許多老師投入過度時間在學生身上，卻因此忽略了自己的家庭，導致家庭關係緊張，甚至健康惡化。
全教總強調，如果身心調適假併入事假，那老師請事假就好了，為什麼還要讓人知道是要做身心調適。全教總理事長侯俊良指出，學生身心調適假都已和事假脫鉤，若教師身心假併入事假將功虧一簣。
高教工會副理事長翟敬宜也說，依教師請假規則，私校教師除法定假別外，是否給薪、自付代課費，由各校自訂，目前多數私立大專校院都要求老師自行支付代課費或自行補課，因此理想狀態，應是將身心調適假獨立，並納入教師請假規則的假別，編制內、外人員都應一體適用。
教育部表示，將兼顧教師身心健康、學生受教權益等，審慎評估並盡速完成修法。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言