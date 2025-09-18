高中及五專適性入學委員會 國立永靖高工接棒

快訊

中央社／ 台北18日電

今年度的高中升學管道作業已告一段落，教育部今天舉辦檢討會，會中同時舉辦交接儀式，115學年度委員會主委學校將由位於彰化縣的國立永靖高工接棒。

教育部發布新聞稿指出，今、明2天舉辦的「114學年度全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會工作總檢討會」，邀集縣市教育局處、國中教育會考全國試務會、各入學管道委員會代表參與。

會中對114學年度各項入學管道作業進行檢討，包括不同管道報名錄取學生的報到機制，以及逾期放棄錄取的處理等，作為新一年度參考。

另外，適性入學委員會承辦學校為2年1任，今天的會議中舉辦交接儀式，由國立中興高中交棒給國立永靖高工，象徵薪火相傳，持續推動適性入學相關工作。

教育部表示，適性入學委員會統合多元入學管道的招生業務、編輯適性入學宣導手冊，辦理宣導講師培訓等工作，搭配國中端生涯輔導及志願選填試探工作，讓學生擇其所愛、愛其所選，落實108課綱「適性揚才」的願景，期待透過這次研討會傳承經驗。

