雲林沿海多所校舍受損 丁學忠爭取中央經費修復

丹娜絲颱風及728挾豪雨襲台，雲林縣沿海多所學校校舍受損，國民黨立委丁學忠今天邀集國教署長彭富源到學校會勘，預估經費逾2200萬元，要求中央協助地方，並從寬從優核定各項復原重建。

丁學忠邀集彭富源、雲林縣政府及地方民代針對學校災後復建工程進行會勘，一行人首站到元長鄉忠孝國小，隨後到元長國中進行多校綜合座談。

忠孝國小校長高櫻芬報告校舍頂樓加蓋的鐵皮屋頂鏽蝕嚴重，經此次強風過後，部分鐵皮變形，且屋頂滲漏情況嚴重，影響教學品質，同時學校圍牆傾斜嚴重。

丁學忠表示，颱風侵台導致雲林縣多所校舍、設備損害，除部分校園由縣府經費因應外，其餘提報到中央復建工程，海線有忠孝國小、元長國中等7所學校提出申請，損壞情況包括跑道破損、門窗毀損、屋頂漏水與圍牆倒塌等。尤其水燦林國小和安分校教室防水鐵皮屋頂及停車場屋頂都被強風吹毀。

雲林縣府預估7所學校復原所需經費約新台幣2200萬元，皆提報中央請求協助。

丁學忠強調，中央與地方齊心協力，讓災後重建更具動能，務必全面修復校園受損情形，縣府也要妥善運用補助經費，最高效率協助學校恢復運作，也提醒學校再仔細盤查校園環境，以師生安全做最優先考量，確保學生在安全無虞的環境中上課。

彭富源指出，教育部截至今天下午3時止，已接到全台170所學校申請，預估經費為6.3億元，教育部將會逐一審視、核定，全力協助。

