賴總統談教育：未來是全面 AI、淨零轉型的時代

賴清德總統18日出席2025年師鐸獎表揚大會。談及教育議題，他表示，未來是一個全面人工智慧化、淨零轉型的時代，政府跟各大學、高中合作，開設人工智慧課程，讓高中生可以及早知道人工智慧的原理及應用。另也開設關於淨零轉型的課程，讓孩子及早知道淨零碳排的重要性。

賴總統致詞時表示，正值教師節前夕，他代表全體國人，向全國教師預先祝賀教師節快樂。他今天之所以能夠站在這裡，其中一個很重要的原因是教育，求學過程都得到老師的啟發跟教誨。國家民主化之後，他因為教育獲得知識，並得到民眾支持，站在這裡領導國家。

賴總統說，他身為總統，對教育非常重視，並談及教育三主軸：教育平權、全人教育、持續投資。

賴總統表示，第一點，推動教育平權，不管任何一個家庭的孩子，只要孩子願意，國家都有責任給孩子求得教育的機會。國家善用教育、栽培人才，人才多、人才好，國家社會自然會好；個人透過教育改善個人的生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。

他回憶道，他國小畢業的時候，有許多同學就直接去工廠，甚至他國中畢業的時候，也有不少同學沒有繼續升學，因為他出身在偏鄉、平凡的家庭，所以同學們幾乎都是如此。現在國家進步了，經濟發展了，要解決這個問題。現在推動高中職免學費，不管公立私立，高中職一律免學費。

他提到，現在也推動，私立大學的孩子，每年給予學費補助3萬5,000塊錢。如果是低收入戶，額外再給兩萬塊錢；如果是中低收入戶的孩子，額外每年每個孩子再給1萬5,000塊錢。此外，宿舍費補助一個學期5,000塊錢；教育部也已經進入二期，協助公私立大學校舍整建。

他也說，對於在外租房的學生、年輕人，政府編列租金補貼，一年預算300億元，有79萬人因此受惠。另外也有交通費用補貼，也就是TPASS，減輕學生、年輕人的通勤費用負擔。

賴總統表示，第二點，他很重視全人教育，也就是重視學生個體的差異，因材施教，同時也應該啟發孩子的潛能，同時還要注意孩子身心均衡發展，建構一個快樂的環境，溫馨和諧的環境，讓孩子可以快樂的學習。

他指出，未來是一個全面人工智慧化的時代，也是一個淨零轉型的時代，教育部跟各大學、高中合作，開設人工智慧課程，讓高中生可以及早知道人工智慧的原理以及應用；另外也開設關於淨零轉型的課程，讓孩子及早知道淨零碳排的重要性。如何達到淨零碳排的目標，生活、企業，甚至國家，如何邁向ESG，這都是有助於提升孩子的本職學能。

他提到，政府也推動青年百億海外圓夢基金，針對15歲到30歲年輕人，根據其志向、興趣，提出計畫跟教育部申請，最多金額可以到200萬元，今年第一批1,000多個孩子已經選拔出來了。很高興看到，有一個孩子要去紐約學跳街舞，也有孩子要到東京學美容，也有一個孩子要到泰國去學料理。

他也說，運動部第一任部長由國家兩屆金牌得主李洋擔任，希望藉由運動部，推動全民體育，也幫助運動競技，讓年輕人可以經由國家的協助，站上國際的舞台追求夢想。政府也想推動運動產業，運動員離開運動場、運動職場後，還可以在運動產業就業。

賴總統表示，第三點，政府會繼續投資教育。我國教育經費受法律保障，每一年的教育支出，不得低於前三年歲入平均的23%。「高教深耕計畫」也進入第二期，從2023年到2027年，五年的期間，總經費高達970億元，鼓勵大學能夠多元發展。

商品推薦