9歲寫「記帳APP」爆紅！新北神童架網站、直播教AI 蕭美琴嗨：下世代的正能量

新北市一位綽號「海馬」的10歲小學生，每天清晨六點半就起床寫程式，並利用ChatGPT輔助除錯，開發出智慧型手錶Apple Watch記帳App爆紅。最近姊姊學校開家長會，底下的他「小手在鍵盤上飛舞」寫程式幫公司架設網站影片曝光在社群上引起討論，許多人看到他熟練地輸入程式都驚呼「今年又變得更強了」。

副總統蕭美琴甚至留言表示，「看到比我厲害又強的小孩，很讓人振奮，看到台灣下世代的正能量，我十歲的時候不知道什麼叫做coding，現在年過半百還是不會」，蕭美琴還說，「並非人人都是天才，但想要接觸學習的孩子們，人人都有機會是我們要努力的方向」。

綜合媒體報導，海馬不只會寫程式、架網站，還會每周六開直播進行程式教學，會有這樣的程式語言天賦跟爸爸有很大的關係。事實上，海馬的爸爸是軟體技術顧問，之前在疫情期間看姊弟倆閒在家裡乾脆開起電腦課，每個周末花一、二個小時的時間向他們講解一些電腦常識，但是寫程式這件事仍靠他們自學。

海馬指出，「9歲記帳」App開發契機源自有的時候忘記帶記帳本，想要用Apple Watch記帳的時候發現沒有好用的App，而且市面上很多都要搭配智慧型手機使用，有一些甚至沒有編輯和刪除的功能，他在爸爸一句「你覺得不好用就自己做一個呀」鼓勵下，才決定自己來著手開發。

由於App是他9歲的時候開發出來的，所以才稱「9歲記帳」，目的也是希望其他小朋友們可以從9歲開始就學習記帳，而海馬更因為「9歲記帳」App登上「2025生成式AI年會」，成為史上年紀最小的App開發者，讓各界看到其電腦天賦。

此外，海馬近期上架一款2048遊戲，僅花了他5個半小時開發完成，已吸引了近萬人下載。不少網友好奇問道，「請問弟弟是幾歲開始接觸程式的呢？」海馬也在Thread上回答「大班開始接觸，小三靈機一動想寫，於是開始學程式」，還有人問他是用什麼程式設計網站的？他表示，「用Claude Code設計官網」。另有人笑問，「捲成這樣是要我們這些成年人未來怎麼辦？」，海馬則回「我真的不知道」。

