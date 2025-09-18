快訊

師鐸獎得主籲降低畢業學分 鼓勵學生捨棄標準答案思維

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
師鐸獎頒獎典禮上午舉行，新北市三多國小教師江彥麟獲獎。記者曾原信／攝影
師鐸獎頒獎典禮上午舉行，新北市三多國小教師江彥麟獲獎。記者曾原信／攝影

國立中山大學副教授王致遠因病治療而失去四肢，往後回到課堂上持續努力，盼刺激學生思考、捨棄標準答案；新北市三多國小教師江彥麟藉由躲避球把學生帶出網咖，往後建立20多年的深厚情誼；國立花蓮高商教師江曾為美在行政工作默默努力，多方嘗試新的任務。這些老師在學校的不同崗位發光發熱，獲得師鐸獎的殊榮，教育部今天在台北喜來登大飯店舉行表揚大會，由賴清德總統親自頒獎。

王致遠多年前因非典型感染治療，導致四肢壞死截肢。回到學校，他的教學心態也有所改變，過去他對學生有時要求很嚴格，但之後更能體諒到，每個人都有自己的時區，有些反應快、有些反應慢，「過程中要給予他們更多的支持」。

有學生遭遇困難、需要求助時，也會尋求王致遠的建議。他說，並不覺得自己有資格去輔導，但會好好地聽學生說、陪對方想。

王致遠說，希望透過引導和互動的方式刺激學生思考，且捨棄標準答案的思維，勇於追求不同可能。現在大專學生修的學分太多了，有些人一學期要修27、28個學分，往往壓縮到學習的時間。128個畢業學分容易導致「沾醬油」式的學習，最終浪費師生彼此的時間，盼能夠改善制度，學生也能思考如何學習。

新北市三多國小教師江彥麟教書邁入第25年，剛開始當老師時，他發現孩子放學後常常到網咖逗留，擔心對孩子有負面影響，決定開始陪孩子打躲避球。而這些25年前一起打球的學生，有些來自弱勢家庭，後來升國中、高中後還是會固定回校找他打球，如果在學習或工作上還沒找到重心，也會找老師討論。談到這群20幾年前開始就陪在身邊的學生，江彥麟說，「他們給我一段很不一樣的教學經歷」。

多年來，江彥麟指導躲避球隊獲得全國賽國小組男女童冠軍，曾獲兩次新北市傑出教練，更自籌經費帶隊海外參賽，讓孩子開拓視野。

國立花蓮高商教師江曾為美在行政組獲得師鐸獎，她的行政經歷豐富，從實習主任、總務主任、會計科主任、訓育組長都當過，在不同的職務中，用不同的視角看到學生的需求。多年來，江曾為美多方嘗試新的任務，也致力於傳承給其他老師，有同事看著她一步步走來，也願意陪伴她一起努力，她藉由獲得師鐸獎的經歷鼓勵其他老師，就算只是在基層默默努力，把份內的事情做好，還是有機會被看見。

江曾為美在受訪時表示，當年她在北市商實習時，將要退休的老師王秀英全心全意地栽培她，帶給她深遠的影響。知道獲獎時，江曾為美馬上向恩師報告，王秀英聽到後告訴她，知道她在教學現場這麼多年、影響這麼多學生，也為她感到很驕傲。

師鐸獎頒獎典禮上午舉行，國立花蓮高商教師江曾為美獲獎。記者曾原信／攝影
師鐸獎頒獎典禮上午舉行，國立花蓮高商教師江曾為美獲獎。記者曾原信／攝影
國立中山大學副教授王致遠獲得師鐸獎，王致遠常以自身經驗，同理有生命困境的學生。記者曾原信／攝影
國立中山大學副教授王致遠獲得師鐸獎，王致遠常以自身經驗，同理有生命困境的學生。記者曾原信／攝影

教師 師鐸獎

