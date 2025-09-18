快訊

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀向獲獎的老師獻上感謝與敬意，並祝福「教師節快樂」。圖／教育部提供
教育部長鄭英耀向獲獎的老師獻上感謝與敬意，並祝福「教師節快樂」。圖／教育部提供

教育部今頒師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀到場向獲獎教師祝賀。今年是資深優良教師人數最多的一年，可預見接下來將有一波教師「退休潮」，鄭英耀表示，近年教學現場挑戰多，將在年底前提出校事會議精進方案，並協助地方政府釋放正式教師員額以穩定人力。

教育部今天在台北喜來登大飯店舉行114年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎。另外還有523名服務屆滿40年的資深優良教師，歷來最多。

面對當今困難的教育環境，以及即將到來的退休潮，鄭英耀致詞時說，為了強化教師的支持系統，教育部這些日子針對校事會議運作廣徵意見，研議優化處理機制，保障教師安心教學，學生專心學習，希望在今年年底前提出精進方案。此外，為落實行政減量，將從教育部率先做起落實公文減量。同時協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會以穩定人力。

鄭英耀也向獲獎的老師獻上感謝與敬意，並祝福「教師節快樂」。他表示，近年來教育現場的挑戰比過去更多，行政工作、家長期待與快速變動的社會環境，都讓教學變得不容易。而老師們的用心付出，大家都看見了，孩子們更會永遠記得，「因為有你們，校園才能成為孕育幸福與希望的地方。」

賴清德總統頒獎前感謝教師們盡心盡力、春風化雨，為國作育英才，本次師鐸獎得主來自不同縣市、不同學校，但都有共同的精神，就是對教育的熱忱與理想，且一路走來始終如一，非常令人敬佩。「感謝全國老師用教育替孩子裝上飛翔的翅膀，有你們，學生才有機會圓夢」。

卓榮泰表示，在教育節前夕，由教育部主辦表揚大會，盼能表達為人學子的一點點的心意，也希望藉此讓社會的風氣能夠轉為尊師重道、倫理為重。卓榮泰強調，國家政策也是以此出發，持續關心如何讓教學環境更好，讓學生在更好的教學品質中學習、茁壯、成長，最後貢獻所學。

師鐸獎 教育部 教師員額

