竹市將新增百億財源 時力黨團首提教育4大訴求

新竹市明年度統籌分配稅款將增加 214 億元，即使中央補助款減半，市府仍可支配至少多出百億元以上預算。然而，市府至今未明確說明新增財源將如何運用。時代力量市議會黨團強調，百億元應花在刀口，今天率先針對教育提出訴求，盼市府納入明年度預算。

議員蔡惠婷指出提升閱讀與學習空間，新竹市國小、國中生平均擁書冊數為全國倒數，借閱量亦偏低。市府應增加各校及圖書館購書經費，並持續廣設社區型圖書館與自修室，例如在赤土崎公園興建複合型生活中心，或在南區社區活動中心增設圖書與自修功能。

此外，校園升級與維護的部分，過去多仰賴中央補助，新財源應直接由市府支應。包括老校舍修繕、無障礙設施、地下停車場及專科教室空間調整等，都應盡速推動。同時應提高「修理保養及保固費用」，避免因經費不足導致校園設備長期失修。

近期世界高中即將退場，市府應編列預算購入，作為未來教育藍圖或市政發展基地，避免重蹈過去錯失土地的覆轍。最後市府應編列經費鼓勵學校發展特色課程、辦理教師培訓，並提供法律資源協助教師處理親師糾紛與校園濫訴，減輕壓力。

議員林彥甫提醒，今年教育處獲中央補助41億元，但2026年僅剩20億，減幅逾5成，恐衝擊各校計畫推行。市府應將新建校舍、活動中心、操場整修等需求，直接納入市府預算，避免計畫停擺，他並呼籲提高校隊與課後活動補助，減輕家長負擔，讓學生能無後顧之憂發展專長。

議員廖子齊則強調，基礎環境改善刻不容緩，許多學校屋頂漏水、廁所老舊，卻因經費不足延宕多年，市府應編列專款全面改善。同時，性平、特教與輔導三大支援系統經費長期不足。她主張市府應提供專款申請，並確保每校配置專任輔導老師，才能落實守護學生心理健康。

黨團強調，教育不是口號，而是需要政策與預算的承諾。百億元新增財源中，教育不能缺席，市府應在總預算審議前提出完整規畫，確保校園升級、師資支持與學生福祉都能確實落實。 黨團強調，教育不是口號，而是需要政策與預算的承諾。百億元新增財源中，教育不能缺席。記者郭政芬／攝影 黨團指出，市府應在總預算審議前提出完整規畫，確保校園升級、師資支持與學生福祉都能確實落實。記者郭政芬／攝影

