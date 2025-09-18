新竹縣竹東外五里人口攀升 二重國中新校舍動工上樑 明年8月啟用
竹東外五里蓬勃發展，人口持續成長，為滿足學生就近入學的需求，新竹縣府未雨綢繆，將二重國中校舍擴大，新設校興建工程經費近3.9億，今天舉行上樑典禮，工程預計明年8月竣工啟用。
新竹縣副縣長陳見賢、教育局長楊郡慈及許多各級民意代表、校長們今天均親自出席，共同見證這一里程碑時刻，陳見賢表示，縣府將二重國中校舍擴大，讓孩子們未來不用舟車勞頓到外地讀書，感謝多位地主協助先將土地出租，未來竹科三期徵收時再還給他們。
二重國中新校舍興建經費將近3.9億元，全額由縣款支付，新建4層共30間現代教室與空間的教學大樓，並新建地下停車場與廚房，還有圖書館、國際會議廳等，將補強原本校舍不足的空間。目前校舍各項建物都按照計畫興建，很高興今天代表縣長楊文科參加上樑典禮，感謝縣府團隊、建築師及營造廠商的努力，掌握工程進度及品質。
教育局長楊郡慈指出，目前二重國中共31班，完工後每年至少可容納12個班級的學生，校舍竣工後將提供師生更優質充足的教學與學習環境。除興建新校舍外，教育局也戮力提升各校課程品質與發展學校特色，讓家長對孩子的教育更加安心。
二重國中校長徐華助表示，二重國中教師團隊將進一步活化課程，創造優質卓越的校園學習環境，同時也積極推展特色學習，啟迪學子們創新思維。二重國中在全體同仁的努力下，培育學子們具有學習力、品格力、跨域力、移動力及前瞻力，培育出具備多元智慧的世界公民。
