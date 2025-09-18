台灣中小學8年級數學能力檢定考試 「這校」全國第一、4人滿分

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
明道中學國中部學生在TMT8表現優異，共有7人排名全國前38名。圖／明道中學提供
第九屆「台灣中小學八年級數學能力檢定考試」（TMT8）成績出爐，應試1564名考生，僅15人獲滿分150分，其中明道中學國中部囊括4人，榮登全國第一。此外，全國前38名（141分以上）榜單中，明道占7人，展現堅強的數學實力。

TMT8由財團法人九九文教基金會主辦，考題依據現行國高中數學課綱設計，兼具挑戰性與鑑別度，不僅能協助學生自我檢測，也為教師了解學習狀況提供參考。

明道中學說明，數學是所有科學與邏輯思考的根基，明道中學長期推動系統化的數理教育，並鼓勵學生勇於挑戰自我、展現實力。此次獲得滿分的學生黃禹喆、王鈞禾、簡毓頡、林秉叡，共同特質是熱愛數學、享受解題過程及成就感，並樂於與同儕交流討論。

就讀數語班的黃禹喆、簡毓頡表示，老師會在課堂上針對AMC8及JHMC的檢定競賽特別訓練，對於提升數學能力很有幫助，且自己回家也會上網找資料，並每日花半小時時間練習。

就讀多元班數資跑班的林秉叡首次參加TMT8檢定就獲得滿分成績，他認為，只要跟著學校課程進度走，抱持對數學的興趣與熱情，就能持續讓自己進步。

明道中學國中部主任林芳如表示，恭喜四人找到屬於自己的天賦並展現成果。除了個人努力，學校更持續推動共學團體，如國中的JHMC競賽與高中的TRML競賽，讓學生彼此切磋、共同成長。多年來，明道中學在數理領域屢獲佳績，未來也將持續鼓勵同學向目標邁進，並將經驗傳承給學弟妹。

