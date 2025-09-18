台灣中小學8年級數學能力檢定考試 「這校」全國第一、4人滿分
第九屆「台灣中小學八年級數學能力檢定考試」（TMT8）成績出爐，應試1564名考生，僅15人獲滿分150分，其中明道中學國中部囊括4人，榮登全國第一。此外，全國前38名（141分以上）榜單中，明道占7人，展現堅強的數學實力。
TMT8由財團法人九九文教基金會主辦，考題依據現行國高中數學課綱設計，兼具挑戰性與鑑別度，不僅能協助學生自我檢測，也為教師了解學習狀況提供參考。
明道中學說明，數學是所有科學與邏輯思考的根基，明道中學長期推動系統化的數理教育，並鼓勵學生勇於挑戰自我、展現實力。此次獲得滿分的學生黃禹喆、王鈞禾、簡毓頡、林秉叡，共同特質是熱愛數學、享受解題過程及成就感，並樂於與同儕交流討論。
就讀數語班的黃禹喆、簡毓頡表示，老師會在課堂上針對AMC8及JHMC的檢定競賽特別訓練，對於提升數學能力很有幫助，且自己回家也會上網找資料，並每日花半小時時間練習。
就讀多元班數資跑班的林秉叡首次參加TMT8檢定就獲得滿分成績，他認為，只要跟著學校課程進度走，抱持對數學的興趣與熱情，就能持續讓自己進步。
明道中學國中部主任林芳如表示，恭喜四人找到屬於自己的天賦並展現成果。除了個人努力，學校更持續推動共學團體，如國中的JHMC競賽與高中的TRML競賽，讓學生彼此切磋、共同成長。多年來，明道中學在數理領域屢獲佳績，未來也將持續鼓勵同學向目標邁進，並將經驗傳承給學弟妹。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言